Brasile-Argentina si rigiocherà: decisione ufficiale dopo cinque mesi

Il 5 settembre 2021 Brasile-Argentina finiva in prima pagina non per le giocate di Neymar e Messi, ma bensì per l'ingresso in campo delle autorità sanitarie locali. La gara venne così sospesa senza una conclusione, lasciando grossi dubbi sull'eventuale proseguimento della stessa.

Più di cinque mesi dopo, la FIFA ha annunciato che la gara sarà rigiocata e non ci sarà un 3-0 a tavolino. Per le due squadre cambia poco, considerando come entrambe siano già qualificate i Mondiali, ma la decisione, tardiva, è comunque importante in altri termini.

Innanzittuto relativamente al ranking FIFA, che può aiutare Brasile e Argentina in vista del sorteggio dei Mondiali e in generale per il proseguo delle prossime annate. In più le due federazione sono state multate ed Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero squalificati per due turni.

Il casus belli dell'intervento brasiliano era stato proprio l'arrivo in Argentina dei quattro giocatori di Premier League, che secondo le autorità erano arrivati dall'Inghilterra senza rispettare la quarantena prevista dalle norme anti coronavirus.

Nella giornata di lunedì, il comunicato ufficiale della FIFA a chiudere la questione. Lunghissima: