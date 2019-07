Brasile-Argentina dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tutto ciò che c'è da sapere su Brasile-Argentina, semifinale di Copa America: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

La prima semifinale di Copa America 2019 mette l'una contro l'altra e : il 'clasico del sudamerica'. Una vera e propria finale anticipata con le due selezioni di Tite e Scaloni che si daranno battaglia per accedere alla finalissima di domenica 7 luglio.

In programma all'Estádio Governador Magalhães Pinto, meglio noto come Mineirão di Belo Horizonte, Brasile-Argentina metterà di fronte due Nazionali che si sono già affrontate in Copa America nel 2004 e nel 2007. In entrambi i casi si è però trattato di una finale e in tutte e due le occasioni ad avere la meglio sono stati i verdeoro.

1-0 a favore dell'Argentina prima e del Brasile poi sono invece terminati gli ultimi due incontri che hanno visto scendere in campo le due selezioni. Gare amichevoli disputate rispettivamente nel giugno del 2017 e nell'ottobre del 2018.

In caso di parità, la formula del torneo prevede prima i tempi regolamentari e poi gli eventuali calci di rigore, con la vincente che andrà poi ad affrontare la vincitrice dell'altra semifinale tra Perù e .

BRASILE-ARGENTINA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Brasile-Argentina DATA 3 luglio 2019, ore 02.30 (italiane) DOVE Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte (Brasile) ARBITRO Roddy Zambrano (ECU) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BRASILE-ARGENTINA

Match valido per la prima semifinale di Copa America 2019, Brasile-Argentina si disputerà all'Estádio Governador Magalhães Pinto, meglio noto come Mineirão di Belo Horizonte. A dirigere l'incontro sarà il fischietto equadoregno Roddy Zambrano. Il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 02.30 italiane di mercoledì 3 luglio (corrispondenti alle ore 21.30 di martedì 2 luglio in Brasile).

Brasile-Argentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, unica realtà a essersi aggiudicata i diritti dell'intera Copa America 2019 in . Ogni abbonato potrà dunque assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure attraverso vari dispositivi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Qualsiasi abbonato a DAZN potrà seguire il match Brasile-Argentina anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata di DAZN. In questo modo per ogni appassionato sarà possibile guardare la gara anche in mobilità. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, accompagnato dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Portieri: Alisson ( ), Cassio (Corinthians), Ederson ( )

Difensori: Dani Alves (Psg), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (A. Madrid), Alex Sandro ( ), Miranda ( ), Thiago Silva ( ), Marquinhos (Psg), Militao ( )

Centrocampisti: Allan ( ), Arthur ( ), Casemiro ( ), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paqueta' ( ), Philippe Coutinho (Barcellona)

Attaccanti: Willian ( ), Richarlison ( ), David Neres ( ), (Gremio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)

Portieri: Armani (River Plate), Musso ( ), Marchesín (America)

Difensori: Casco (River Plate), Saravia (Racing), Otamendi (Manchester City), Foyth ( ), Funes Mori ( ), Pezzella ( ), Tagliafico (Ajax), Acuna ( CP)

Centrocampisti: Paredes (PSG), Lo Celso (Betis), Pereyra ( ), Di Maria (PSG), Rodriguez (America), De Paul (Udinese), Palacios (River Plate)

Attaccanti: Messi (Barcellona), Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Matias Suarez (River Plate), Dybala (Juventus)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Alves, Marquinhos, Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi, Laurato Martinez, Aguero.