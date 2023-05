L'attaccante spagnolo classe 1996 arriverà alla fine del suo contratto, previsto il 30 giugno 2023, e poi lascerà il Bernabeu.

La storia tra Marco Asensio e il Real Madrid è prossima alla fine. L'attaccante ha deciso di lasciare la Casa Blanca al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023.

Arrivato nella capitale spagnola nel 2016, dopo essere stato prelevato ad appena 18 anni dal Mallorca, Asensio ha trascorso le ultime sette stagioni con i Galacticos, laureandosi campione di tutto.

Nel suo palmares diciassette titoli, di cui tre campionati spagnoli e tre Champions League vinte tra il 2017 e il 2022.

Nella prima finale giocata in carriera, quella contro la Juventus, Asensio è anche finito sul tabellino dei marcatori segnando il goal del 4-1 che ha fissato il risultato finale in favore del Real Madrid.

In questa stagione l'attaccante ha realizzato 8 goal in 27 presenze tra Liga e coppe nazionali e internazionali, venendo spesso chiamato in causa da Carlo Ancelotti.

Ma già dalla scorsa estate lo spagnolo aveva manifestato l'intenzione di cambiare aria, non vedendo esaudita la sua richiesta.

Ora, a poche settimane dalla fine della stagione, la decisione appare non più revocabile. Da capire quale sarà il suo futuro, con diverse squadre che osservano attentamente la situazione, soprattutto in Premier League. Sono stati fatti anche nomi in Serie A: il Milan su tutti, che sta alla finestra.