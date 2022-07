Brahim Diaz delude contro lo ZTE: il Milan necessita di uno alla De Ketelaere

La sconfitta contro lo ZTE lascia in eredità dei dubbi relativi alla trequarti: De Ketelaere resta l’obiettivo, ma va convinto il Bruges.

Trarre conclusioni dopo una sola partita è sbagliato, soprattutto poi se la partita in questione è un’amichevole estiva, ma la prima sconfitta stagionale del Milan, ha lasciato in eredità una sensazione che è evidentemente la stessa che da tempo hanno i dirigenti rossoneri: sulla trequarti manca qualcosa.

Nella sfida che si è giocata sabato pomeriggio in Ungheria contro lo ZTE (lo Zalaegerszeg), a guadagnarsi un’ampia sufficienza in pagella sono stati in pochi tra le fila rossonere, ma a deludere più di tutti è stato probabilmente Brahim Diaz che, ancora una volta, è parso quasi estraniato a tratti dal gioco dei meneghini.

L'articolo prosegue qui sotto

Marcato a uomo da Sankovic, non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto per servire un compagno in verticale o semplicemente per rendersi quanto meno insidioso e la cosa si è tradotta in un inevitabile deficit qualitativo nel momento in cui il pallone si è avvicinato alla trequarti.

Fare di Brahim Diaz (che bene invece aveva fatto contro il Colonia) il capro espiatorio di una sconfitta che tra l’altro verrà archiviata senza troppi patemi non è giusto, la trasferta ungherese ha però confermato come in quella zona del campo serva un titolare indiscusso capace di garantire intuizioni e costanza di rendimento.

Il primo nome che viene in mente è ovviamente quello di Charles De Ketelaere, il gioiello del Bruges per il quale Maldini e Massara sono in pressing da tempo. Come è noto la trattativa è già stata avviata, ma manca ancora quel qualcosa che porti alla tanto attesa fumata bianca.

Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti non sono lontane, tuttavia si fatica a raggiungere l’intesa. Il Milan si è spinto fino a 30 più due di bonus, il Bruges è disposto a concedere uno sconto rispetto ai 35 inizialmente richiesti, magari a metà strada si potrà trovare la ‘quadra’, ma intanto il tempo passa e la situazione non si sblocca.

De Ketelaere, per qualità e capacità di legare il gioco, rappresenterebbe l’ingranaggio che manca nel reparto offensivo rossonero, ora non resta che capire se sarà effettivamente lui il prossimo trequartista titolare del Milan.

Trovare una vera alternativa a lui, in termini di ruolo, non è semplice e il giocatore che forse gli si avvicina di più è proprio quello Ziyech che da settimane veleggia sullo sfondo. Con il Chelsea non sarebbe tutt’altro che impossibile trovare un accordo, resta però da capire fin quando si vorrà aspettare De Ketelaere.