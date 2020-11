Botta e risposta tra Kroos e Aubameyang: "Le sue esultanze sono sciocche", "ha figli?"

Due pesi massimi del calcio mondiale nelle ultime ore sui social. Si tratta di Toni Kroos e Pierre-Emerick Aubameyang, che si sono scambiati delle frasi pungenti parlando delle esultanze creative e coreografiche.

Il centrocampista tedesco del è intervenuto al podcast tedesco 'Einfach mal Luppen' e tra le altre cose ha criticato le celebrazioni costruite, come quelle di Aubameyang con le maschere.

Il capitano dell' ha risposto per le rime affidandosi a Twitter, postando il disegno di un bambino, che lo aveva ritratto vestito con un mantello da supereroe.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU