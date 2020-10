Botta e risposta UEFA-Sparta Praga: "Altri goal di Brahim Diaz? No"

Siparietto social durante -Sparta Praga: protagonisti l'UEFA, il club ceco e Brahim Diaz, autore del goal che ha sbloccato la gara nel primo tempo.

Ieri infatti l'UEFA aveva postato sul suo profilo Twitter il video della rete realizzata da Brahim Diaz contro il , chiedendo se lo spagnolo avrebbe segnato anche contro lo Sparta Praga.

Cosa poi puntualmente accaduta, tanto che lo Sparta non ha perdonato chiedendo scherzosamente all'UEFA di cancellare il tweet.

😕 Not the result we all hoped for, but we will fight again next time!



🤝 And of course, admin owes an apology to this guy, great performance today! 👏🏻



Good luck in the next matches and see you soon in Prague! 👋 pic.twitter.com/ZeIKdezq4l