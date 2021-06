Botta e risposta Pogba-Marchisio: "Prossima destinazione Torino"

Il centrocampista francese fa sognare i tifosi della Juventus in una conversazione con l'ex compagno di squadra.

Da anni si parla di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il francese è tornato al Manchester United nel 2016 per una cifra di 100 milioni di euro, ma non si è mai reso veramente protagonista con la maglia del team inglese. 2021, ancora voci sul Pogback in bianconero.

Stavolta, non solo le voci e le indiscrezioni ad aumentare il desiderio dei tifosi della Juventus di rivedere Pogba con la maglia bianconera, ma anche quanto risposto dallo stesso giocatore francese all'ex compagno di squadra Claudio Marchisio attraverso Instagram.

Commentando un post di Pogba, Marchisio ha chiesto al Campione del Mondo 2016 di tornare. La risposta ha scatenato i fans:

"Ok Principe, prossima destinazione Torino".

Una frase tra amici, che ha comunque scatenato i tifosi di Juventus e Manchester United. Con Madama, Pogba è cresciuto diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo (e per un po' di tempo forse il numero uno in assoluto), vincendo diversi titoli in bianconero da idolo assoluto.

A Manchester, invece, Pogba è sempre andato a sprazzi, conquistando l'Europa League ma senza mai vincere Premier o Champions, lontanissime dal Manchester United nelle ultime stagioni. Barcellona e PSG continuano ad essere altre destinazioni possibili, ma ora come ora "Il Polpo" fa ancora parte della compagine britannica.

Per Pogba contratto in scadenza nel 2022 e rischio di liberarsi a parametro zero quando compirà 29 anni: per questo motivo, senza un rinnovo contrattuale all'orizzonte, sembra possibile un trasferimento per monetizzare, in Liga, Ligue 1 o Serie A. Una storia già sentita, ma comunque continuamente attuale.