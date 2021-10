Bosnia-Italia Under 21 1-2: Okoli, Vignato e qualche brivido di troppo per gli Azzurrini

Gli Azzurrini di Nicolato vincono con qualche pericolo nel finale contro la Bosnia: decisive le reti, nel primo tempo, di Okoli e Vignato.

L'Italia Under 21 vince contro la Bosnia e prosegue il suo cammino di qualificazione agli Europei Under 21 del 2023, che si terranno tra Romania e Georgia: gli Azzurrini di Paolo Nicolato archiviano così una difficile trasferta e si proiettano al prossimo impegno, contro la Svezia in programma il 12 ottobre a Monza.

Italia che schiera un 4-3-3 con Turati in porta, Bellanova, Lovato, Okoli e Calafiori in difesa, Tonali, Esposito e Ricci in difesa, Colombo, Lucca e Vignato in attacco. La Bosnia risponde con un 4-2-3-1 con Cetkovic tra i pali, Dedic, Pavlovic, Barisic e Nikic davanti a lui, Savic e Begic in mediana, Drijo, Basic e Savic sulla trequarti dietro e Masic, unica punta.

Partono forte gli Azzurrini che, dopo alcuni tentativi firmati Lucca, Tonali e Vignato, al 19' trovano la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Sandro Tonali, Okoli riesce a concludere in rete, libero di agire in mezzo all'area di rigore, sbloccando il risultato.

Alla mezz'ora raddoppio azzurro: ancora un corner di Tonali battuto verso il secondo palo dove, in corsa, arriva Vignato che con un destro al volo insacca alle spalle di Cetkovic. A Zenica è 0-2, senza troppi problemi per i ragazzi di Nicolato.

Nella ripresa alcune occasioni degne di nota da entrambe le parti. Al 69' Piccoli mette in difficoltà la Bosnia dopo essersi girato su se stesso e aver battuto con il mancino, bravo Cetkovic a opporsi in spaccata. Al 73', invece, ottima risposta di Turati sulla conclusione di Kulasin. Poi sale in cattedra Cetkovic, che al 75' si oppone ancora a Piccoli, ma questa volta con una parata difficilissima su un tap-in ravvicinato. Uno dei migliori, senza dubbio, della formazione di Starcevic.

Nel finale forcing della Bosnia che si concretizza in un goal che mette i brividi agli Azzurrini: Barisic si libera bene al limite dell'area e fa partire un missile diretto sotto la traversa, imparabile per Turati. E' 1-2 al 79': l'Italia rimane comunque in controllo del match, grazie anche a una parata super di Turati su Nikic nel recupero. Vittoria preziosissima in ottica qualificazione.

TABELLINO

BOSNIA-ITALIA UNDER 21

MARCATORI: 19' Okoli (I), 27' Vignato (I), 79' Barisic (B)

BOSNIA (4-2-3-1): Cetkovic 6,5; Dedic 5,5, Pavlovic 5,5, Barisic 6, Nikic 6; I. Savic 5,5 (77' Marjanovic 6), Begic 6; Drijo 5,5 (62' Kulasin 6), Basic 5,5 (62' Salcin 6), M. Savic 5,5 (46' Mesinovic 6); Masic 5 (73' Zubanovic 6). All. Starcevic

ITALIA (4-3-3): Turati 7; Bellanova 6,5, Lovato 6,5, Okoli 6,5, Calafiori 6 (67' Udogie 6); Tonali 7, Sal. Esposito 6 (46' Rovella 6), Ricci 6,5 (85' Ranocchia SV); Colombo 6, Lucca 6 (67' Piccoli 6), Vignato 6,5 (82' Seb. Esposito 6). All. Nicolato

ARBITRO: Kjaesgaard

AMMONITI: Esposito (I), I. Savic (B), Dedic (B), Vignato (I), Begic (B), Okoli (I). Zubanovic (B), Turati (I)

ESPULSI: