Borussia Monchengladbach-Inter, le pagelle: Lukaku straripante, ancora bene Darmian

Nell’Inter Lukaku su tutti, bene anche Darmian ed Handanovic, mentre delude Skriniar. Nel Borussia Plea è super, male la difesa.

HANDANOVIC 7: Sempre attento, nel primo tempo compie almeno due interventi molto importanti. Incolpevole in occasione dei goal subiti.

LAZARO 6,5: Si presenta all’appuntamento da ex di turno e non sfigura. Abbastanza attivo sull’out di destra, ha il merito di confezionare l’assist per il momentaneo 1-1.

LUKAKU 8,5: E’ semplicemente inarrestabile. Quando parte palla al piede è impossibile fermarlo e in area si difende con una forza impressionante. La doppietta è la ciliegina sulla torta di una prestazione da autentico trascinatore.

SKRINIAR 5,5: Non garantisce la giusta sicurezza al reparto e si perde malamente Plea nell’azione dell’1-1. Nel secondo tempo dà segnali di ripresa, ma da un giocatore del suo calibro è lecito aspettarsi di più.

PLEA 7,5: Quando il pallone arriva dalle sue parti sono dolori per gli avversari. Lavora tanto per la squadra, apre spazi con i suoi movimenti sempre perfetti e mette anche a segno una doppietta. Trova la via della rete anche una terza volta, ma l’arbitro giustamente annulla per il fuorigioco di un compagno.

DARMIAN 7: Sta vivendo un momento di grande forma e in avvio è il migliore in campo insieme a Lukaku. Ha il merito di sbloccare la partita e di farsi sentire sempre a destra. Nella ripresa, quando le forze vengono un po’ meno, viene sostituito da Hakimi.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 5; Lainer 6, Ginter 5,5, Jantschke 5 (46’ Zakaria 5), Wendt 5 (78’ Wolf sv); Neuhaus 5,5, Kramer 5,5; Lazaro 6,5, Stindl 5,5 (70’ Embolo 5,5), Thuram 6; Plea 7,5.

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 5,5, De Vrij 6, Bastoni 5; Darmian 7 (60’ Hakimi 7), Barella 5,5, Brozovic 6,5, Gagliardini 6,5, Young 5 (87' Perisic sv); Lukaku 8,5, Lautaro 6,5 (72’ Sanchez 5,5).