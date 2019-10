Borussia Dortmund, senti Watzke: "Abbiamo bisogno di ispirarci alla Juventus"

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, esalta la Juventus: "Sono concentrati sul risultato e lavorano duramente sull'aspetto difensivo".

Il difficile inizio di stagione del preoccupa l'amministratore delegato Hans-Joachim Watzke che, dopo i soli 11 punti raccolti nelle prime sei giornate di , redarguisce la squadra ed in particolare la rotta intrapresa da Favre , dove, secondo l'a.d., il risultato è sacrificato sull'altare del gioco.

Segui Liga e Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

La squadra di Favre nella scorsa stagione ha sorpreso tutti, riuscendo a rimanere in corsa per la Bundes con il fino alle ultime giornate, riuscendo anche ad esprimere un gioco offensivo brillante ed efficacie. In estate, visti i risultati della passata stagione, il BVB non si è nascosto, candidandosi per la vittoria del campionato tedesco, ma questo inizio di stagione ha incrinato la fiducia dei nerogialli.

Ci pensa allora il CEO del Borussia, a 'Süddeutsche Zeitung', ad individuare i problemi emersi nelle prime sei giornate di Bundesliga e ad indicare la strada da seguire per rialzare la testa. Secondo Watzke il Borussia dovrebbe guardare alla campione d' come modello da imitare.

"Sono estremamente concentrati sul risultato e noi ne abbiamo bisogno un po' di più, perché non dobbiamo valutarci solo per il bel gioco, ma anche attraverso i risultati e questi si ottengono anche tramite un duro lavoro difensivo".

Il Borussia in stagione ha già dimostrato di saper esprimere un bel calcio, ma di avere qualche difficoltà a capitalizzare le occasioni create e le prestazioni sul campo, come contro al in , che i ragazzi di Favre hanno messo in grande difficoltà ma non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. E allora dalla Juventus si potrebbe rubare un po' di quel cinismo che ha permesso ai bianconeri di vincere gli ultimi otto campionati italiani.