Borussia Dortmund, a sorpresa arriva Relu: giocava nell'Alcorcon B

Il Borussia Dortmund ha preso il 21enne Relu: la conferma sul profilo Twitter del centrocampista. Arriva dalla Segunda Division spagnola.

Schulz, Thorgan Hazard, Brandt e quindi il colpaccio del ritorno a casa di Mats Hummels. Il , fin qui, ha fatto le cose in grande. Ma, all'interno di un mercato già scoppiettante, c'è anche l'operazione a sorpresa: è fatta per Relu, centrocampista dell'Alcorcon.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

All'anagrafe fa José Maria Relucio Gallego, ma per tutti, appunto, è Relu. Ha 21 anni e gioca in Segunda Division, la seconda serie spagnola. E dall'anno prossimo vestirà la maglia del , giocando inizialmente nella seconda squadra ma avendo l'opportunità di svolgere la preparazione agli ordini di Favre. Un affare chiuso, come confermato dallo stesso giocatore su Twitter.

"Inizio una nuova ed eccitante avventura come giocatore del Borussia Dortmund. Far parte di un club con una simile storia è un sogno che diventa realtà. Che il lavoro e la fatica continuino a segnare il mio cammino".

Fino a qualche settimana fa, Relu militava addirittura nella formazione B del club madrileno, divenuto famoso qualche anno fa per uno storico 4-0 al Real in Coppa del Re. Poi, grazie agli infortuni di qualche compagno, si è guadagnato una chance concludendo il campionato da titolare.

Il sogno, ora, è quello di esordire in un grande campionato. La , nello specifico. Quel che non è mai riuscito a Relu, passato per le giovanili di Real e ma mai capace di issarsi fino ai massimi livelli. Il Borussia Dortmund gli ha concesso, a sorpresa, una seconda chance.