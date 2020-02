Borussia Dortmund, Reus out quattro settimane: salta il PSG

Infortunio muscolare per Marco Reus, uscito nel match di coppa tra Borussia Dortmund e Werder Brema: stop di 4 settimane, salta il PSG.

Bruttissima notizia in casa : l'infortunio di Marco Reus si è rivelato più grave del previsto e costringerà il capitano giallonero a saltare la prima sfida di contro il , valida per gli ottavi di finale.

L'attaccante tedesco si era fermato durante il match di DFB-Pokal martedì contro il , lasciando il posto al nuovo acquisto Emre Can. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare, che lo terrà fuori dai campi per almeno quattro settimane.

Reus sarà dunque costretto a saltare anche le prossime partite di campionato contro , Francoforte, Werder Brema, e . Niente da fare per il match d'andata di Champions League, in programma il 18 febbraio: da valutare un possibile rientro per la sfida di ritorno dell'11 marzo.