L'annuncio a sorpresa del Borussia Dortmund: esonerato l'allenatore Marco Rose, è ufficiale

Tempi di svolta in Bundesliga. Dopo Wolfsburg, Mönchengladbach, Hoffenheim e Augsburg, salta anche la panchina del Borussia Dortmund. Con un comunicato diffuso nella tarda mattinata di venerdì, il club ha annunciato la separazione dall’allenatore Marco Rose.

"Il Borussia Dortmund e Marco Rose terminano la loro relazione. Dopo intense analisi nella giornata di giovedì con tutta la dirigenza, il club ha deciso di fare un passo avanti e augura a Rose le migliori fortune per la sua prossima avventura".

Il tecnico era alla guida dei gialloneri da un solo anno e aveva chiuso al 2° posto in campionato dietro al Bayern, con premature eliminazioni nelle coppe: ai gironi in Champions League e allo spareggio in Europa League, più l'amaro ko agli ottavi di DFB-Pokal contro il St. Pauli e in Supercoppa contro il Bayern.

Nonostante il rendimento alterno, poche settimane fa erano arrivati pesanti indizi su una conferma di Rose, con cui era già in corso la programmazione per la prossima stagione, iniziata con gli acquisti di Nico Schlotterbeck, Niklas Süle e Karim Adeyemi, più quelli imminenti di Alexander Meyer e di Salih Özcan.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è ancora stato annunciato un sostituto del tecnico ex Gladbach e Salisburgo, ma le voci dalla Germania parlano di una soluzione interna: potrebbe esserci il ritorno di Edin Terzic, secondo la 'Ruhr Nachrichten'. Attualmente ricorpre il ruolo di Dirrettore tecnico: in passato è stato vice allenatore e anche tecnico ad interim da novembre 2020 a maggio 2021, vincendo anche una DFB-Pokal.





In aggiornamento