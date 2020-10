Borussia Dortmund, tegola Emre Can: è positivo al Covid-19

Alla vigilia del sentitissimo derby contro lo 04, il ha comunicato la notizia della positività di Emre Can. Il classe 1994 tedesco è risultato positivo al Covid-19 nei test effettuati nelle scorse ore.

Can si trova in isolamento domiciliare e non potrà giocare la sfida contro i rivali di Gelsenkirchen domani, oltre che, con buona probabilità, anche la sfida di Champions contro lo .

Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.



Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.



Get well soon, Emre!