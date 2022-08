Borussia Dortmund avanti 2-0 all'89': sconfitto 3-2

Il Werder Brema espugna Dortmund dopo essere stato 2-0: tre goal in sei minuti per una vittoria insperata all'ultimo secondo.

Nel calcio, mai dire mai. Una frase scontata, ma sempre veritiera. La nuova stagione porta con sè la solita vecchia sicurezza: la partita non è vinta finchè l'arbitro non fischia la fine. Anche se al minuto 89 sei in vantaggio di due reti, tra i tuoi tifosi, in pieno controllo. Chiedere al Borussia Dortmund.

Avanti 2-0 grazie alle reti di Brandt e Guerreiro, la formazione allenata da Terzic si ritrova senza punti: il Werder Brema, infatti, ha conquistato un successo insperato e clamoroso sul campo del Borussia Dortmund, segnando tre reti tra l'89' e il 95'.

Werner, tecnico del Brema, è stato decisivo al pari dei suoi giocatori: i tre cambi tra il minuto 70 e l'81, Buchanan, Schmidt e Burke, hanno tutti trovato la rete che ha regalato ai tifosi ospiti un successo epico, derivato da un Dortmund confusionario e impreciso.

Buchanan ha riaperto il match al minuto 89 grazie ad un sinistro di pregevole fattura: conclusione a giro e 2-1. Il Dortmund, sfilacciato e con meno pressione sugli avversari, si è chiuso senza riuscire a contrastare un Werder Brema grintoso e risvegliatosi all'improvviso: Schmidt ha pareggiato di testa, con altri due minuti a disposizione.

Il Dortmund si è spinto in avanti per cercare di rimediare in fretta e furia al pareggio, scoprendo però il fianco al contropiede del Werder Brema: lanciato in profondità, Burke ha battuto con il destro Kobel per la terza volta, ammutolendo uno stadio che fino a sei minuti prima era pronto a spingersi in vetta grazie alla terza vittoria in tre incontri.

Invece, Dortmund sconfitto, superato in graduatoria da Borussia Monchengladbach e Mainz, mentre il Werder Brema ottiene il primo successo della nuova Bundesliga, imbattuto dopo le prime tre giornate. Guai a dar tutto per scontato. Facile dirlo? Verità assoluta, semplicemente.