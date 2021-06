Borja Valero si ritira: si chiude la carriera del centrocampista spagnolo

L'ex giocatore di Fiorentina e Inter lascia il calcio: nell'ultima stagione era tornato in viola, ora la decisione di appendere gli scarpini al chiodo

30 giugno, giorno di scadenze contrattuali e decisioni importanti. Per molti è giunta infatti l'ora di lasciare i club di una vita e magari di appendere le scarpette al chiodo, abbandonando il mondo del calcio giocato. Salvatore Bocchetti si ritira, così come Borja Valero.

Ad annunciare l'addio è lo stesso Borja Valero, al termine del contratto con la Fiorentina (alla pari di Ribery). Il centrocampista spagnolo è stato per anni uno dei migliori interni della Serie A, prima della cessione all'Inter e del ritorno in viola nel 2020/2021.

Legatissimo a Firenze, Borja Valero rimarrà proprio nel capoluogo toscano per una nuova fase della sua vita:

"È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie Rocio e ai miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città!"

Arrivato alla Fiorentina nel 2012 dopo aver militato per Real Madrid, Maiorca, WBA e Villarreal, squadra da cui la Viola lo acquistò per 7 milioni di euro, Borja Valero divenne perno di centrocampo insostituibile grazie all'abilità tecnica nel fornire assist e ricoprire il ruolo di collante tra difesa e attacco.

Borja Valero comincerà ad avere anche maggior confidenza con il goal, aiutando la Fiorentina a qualificarsi all'Europa League in maniera continua, prima del passaggio all'Inter nel 2017 dopo una stagione non alla sua altezza. Triennio nerazzurro altalenante e nuovamente Firenze, per la sua ultima annata da professionista nel 2020/2021.

Il grande rimpianto di Borja Valero? La Nazionale spagnola. Il classe 1985 è infatti capitato in mezzo alla generazione d'oro di Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, Busquets e compagnia, senza poter trovare posto nella Roja: una sola presenza in amichevole e unica gloria con la Rojita, leggasi oro agli Europei Under 19 del 2004.

268 presenze in Serie A per Borja Valero, 333 tra Fiorentina e Inter nelle varie competizioni. Per nove anni ha fatto parte del campionato italiano, dopo una prima parte di carriera tra Spagna e Inghilterra. Ora, nel fatidico giorno della conclusione di decine di contratti, l'addio al calcio. Per un nuovo capitolo.