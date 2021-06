Ribery voleva rimanere a Firenze. Frey e Toni in coro: "Merita rispetto"

Scaduto il contratto con la Fiorentina, si ritrova svincolato: "Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e dirgli qualcosa".

30 giugno, giornata di scadenze contrattuali per decine di giocatori importanti. Leo Messi su tutti, ma anche Franck Ribery. A mezzanotte, infatti, l'ex attaccante del Bayern Monaco sarà svincolato dalla Fiorentina in virtù del mancato rinnovo contrattuale con la formazione toscana.

Eppure, a sentire lo stesso Ribery, il francese avrebbe voluto continuare a giocare a Firenze per almeno una terza stagione. E' questo quello che riferisce Sebastian Frey, che ha evidenziato come il 38enne abbia inviato un messaggio audio allo stesso ex portiere per fare il punto sulla situazione.

E' Radio Toscana a svelare il messaggio di Ribery, tramite Frey:

"Come ti ho sempre detto la mia priorità è continuare con la Fiorentina, perché sono molto felice a Firenze e mi piacciono la città e i tifosi".

Lo stesso Frey si è detto dubbioso riguardo la situazione alla Fiorentina:

"E' un po’ confusa, non si capisce bene la strategia e gli obiettivi della Fiorentina. Ci siamo sentiti in questi giorni con Franck, ha voglia di dare ancora una mano al progetto della Fiorentina ma è stupito che a oggi non abbia ancora avuto comunicazioni. Io credo che nessuno meglio di Ribery possa essere utile alla crescita dei giovani viola e per lui è un onore restare a Firenze".

Su Instagram un messaggio più diretto, invece, alla società:

"Il mio è un appello da tifoso e amante di questi meravigliosi colori: Franck Ribery va RISPETTATO".

Anche un altro vecchio idolo della Fiorentina e grande amico di Ribery, Luca Toni, ha detto la sua a Lady Radio:

"Mi dispiace... L'ho sentito Franck e voleva rimanere, è molto dispiaciuto. Mi ha detto che non si è fatto sentire nessuno dalla Fiorentina, stava aspettando ancora una chiamata da qualcuno, aveva già parlato con Rino, ma se mi dite che non se ne fa niente glielo dico. Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e dirgli qualcosa. Io lo conosco Franck, non ha ricevuto telefonate per dirgli che non rientra nei piani. Lui vuole chiarezza, non vorrei che passasse il messaggio che sia lui a voler andar via, mi pare che abbia dato anche tanto. Ci può stare che la società faccia delle scelte, lui lo sa e me lo ha anche detto, ma almeno chiamarlo".

Chissà.