Esame superato per Borja Mayoral: primi goal con la Roma

Borja Mayoral si è sbloccato ed ha segnato si suoi primi goal con la maglia della Roma. Per lui doppietta e prova in crescendo contro il Cluj.

Se non era un esame, poco ci mancava. Borja Mayoral ha trovato i suoi primi goal con la maglia della e l’ha fatto in una serata nella quale era chiamato a dare una risposta dopo delle prime uscite in giallorosso tutt’altro che esaltanti.

L’attaccante, che negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato è arrivato dal con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto, sin qui è stato utilizzato da Paulo Fonseca soprattutto in Europa ed è stato proprio in che si è sbloccato.

Nel comodo 5-0 con il quale la Roma si è imposta sul Cluj c’è anche la sua firma in calce, messa grazie ad una realizzazione per tempo. La sua partita in realtà non era iniziata benissimo, visto che nelle prime battute ha faticato non poco a farsi coinvolgere nelle trame di gioco dei capitolini, ma una volta scrollatosi il ‘peso’ del primo goal, la sua prestazione è andata nettamente in crescendo, tanto da risultare alla fine tra i migliori in campo.

Il suo primo goal è arrivato al 35’ quando servito di testa in area piccola da Bruno Peres, non ha avuto difficoltà nel calciare a rete la palla che è valsa il momentaneo 3-0. La rete della doppietta personale l’ha invece siglato all’84’ quando ha addomesticato in area un pallone crossato ancora da Bruno Peres e deviato di testa da Manea, e con un potente destro ha battuto Balgradean.

Per Borja Mayoral, che prima del Cluj aveva totalizzato solo 135’ in campo (6’ quelli in campionato, competizione nella quale al momento è chiuso da Edin Dzeko), due reti da vero segugio dell’area di rigore, ma anche i complimenti di Fonseca.

Il tecnico lusitano, che alla vigilia del match aveva spiegato come la punta iberica avesse ancora bisogno di un periodo di adattamento, dopo il triplice fischio finale, parlando ai microfoni di Sky, non ha nascosto la sua soddisfazione.