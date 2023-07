Borja Mayoral di nuovo in Serie A? L'ex Roma è stato offerto al Cagliari

Il Cagliari, per sopperire all'infortunio di Lapadula, potrebbe ripiegare su Borja Mayoral: lo spagnolo ha giocato nella Roma ed ora è al Getafe.

Nuova avventura in Italia per Borja Mayoral? A pensare di riportare l'attaccante in Serie A è il Cagliari, alle prese col lungo stop di Lapadula.

Per sopperire all'infortunio del suo numero 9, la 'Gazzetta dello Sport' spiega come nei radar del club di Giulini sia finito anche lo spagnolo ex Roma, oggi in forza al Getafe, offerto ai sardi.

Mayoral, classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e nel 2020 ha tentato - con fortune alterne - l'esperienza nel nostro campionato con la maglia della Roma.

In giallorosso, la punta iberica ha collezionato 56 presenze e 18 goal, di cui ben 17 nel 2020/2021. Appena una nei 6 mesi della stagione successiva, a metà della quale è stato ceduto in prestito al Getafe che lo ha poi acquistato a titolo definitivo la scorsa estate.

Ora l'ipotesi Cagliari, che nel frattempo tiene d'occhio anche Andrea Petagna del Monza e coltiva la suggestione Colombo (rientrato al Milan dopo il campionato a Lecce).

Intanto, com'è noto, i rossoblù hanno ufficializzato l'arrivo di Eldor Shomurodov dalla Roma, ma si cerca di rinforzare ulteriormente il pacchetto. Sarà Borja Mayoral il nuovo bomber di Ranieri?