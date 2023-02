Bonus scommesse: il prototipo perfetto dal confronto tra i vari operatori

Quali sono le caratteristiche dei migliori bonus benvenuto scommesse? Nella nostra guida dettagliata abbiamo preso in esame oltre 20 bookmakers.

Uno degli aspetti più importanti da valutare prima dell’apertura di un conto gioco online, è certamente il bonus scommesse offerto dall’operatore che si caratterizza in decine modalità differenti, dal rimborso alla maggiorazione della ricarica fino alla possibilità di consentire all’utente di provare il sito del bookmaker senza rischiare alcuna somma di denaro. Sotto la lente di ingrandimento dei bonus benvenuto nel mondo del betting italiano ci sono, tra le altre cose, i termini e condizioni della promozione che cambiano da operatore a operatore. Quali sono le caratteristiche dei migliori bonus benvenuto scommesse?

Rispondere a questa domanda richiede particolari competenze e una conoscenza approfondita dei bonus di benvenuto di tantissimi operatori presenti sul mercato italiano. Nella nostra analisi dettagliata abbiamo preso in esame oltre 20 bookmakers verificando le condizioni delle principali promozioni proposte e comparando i pro e i contro di ogni requisito richiesto.

Tipi di bonus scommesse

Oltre alle promozioni di benvenuto dedicate ai nuovi registrati, gli operatori offrono sui propri siti altri interessanti bonus scommesse per tutti gli utenti. In particolare, ci riferiamo ai bonus ricorrenti che possono includere ad esempio la possibilità di ricevere una maggiorazione della quota di una multipla composta da più eventi sportivi (‘Bonus Multipla’) o anche l’invio di codici bonus scommesse per ottenere delle freebet o dei bonus al deposito. Si può dire quindi che i bonus scommesse possano dividersi in due ‘macroaree’:

Bonus benvenuto scommesse : riservati solo ai nuovi registrati.

: riservati solo ai nuovi registrati. Bonus scommesse ricorrenti: promozioni temporanee dedicate a tutti gli utenti (anche ai già registrati).

Solitamente, nei bonus di benvenuto dei siti di scommesse, è prevista l’erogazione di una determinata cifra che può variare a seconda del versamento effettuato e dal rispetto di alcuni requisiti di puntata richiesti. I bonus ricorrenti invece non sono collegati alle nuove registrazioni.

Tra le offerte ricorrenti vi sono anche le ‘promozioni porta un amico’, che prevedono l’accredito di un bonus/freebet nel conto gioco di un utente, nel caso di una registrazione di un conoscente mediante il cosiddetto ‘codice presentatore’. Alcuni siti di scommesse prevedono invece dei programmi che premiano la fedeltà dei propri giocatori mediante l’erogazione di punti convertibili in bonus. Ad esempio vi sono degli operatori che, sulla base delle giocate effettuate sui diversi prodotti del sito, erogano dei ‘punti fedeltà’ che possono essere utilizzati per ottenere dei bonus.

Sia per i bonus benvenuto che per quelli ricorrenti, le meccaniche variano a seconda dell’offerta e del bookmaker preso in considerazione. In virtù di ciò, è molto importante leggere attentamente i termini e condizioni dei bonus scommesse, prima di aderire ad una determinata promozione. Ma andiamo a parlare nel dettaglio dei bonus benvenuto scommesse, dando delle linee guida generali su come ricevere una promo e le differenti tipologie di welcome bonus.

Siti scommesse bonus benvenuto, come riceverlo?

Aderire e ricevere un bonus benvenuto scommesse è molto semplice. Generalmente, i bookmakers italiani, adottano due diversi modus operandi per erogare un bonus benvenuto:

Scelta del bonus nel form di registrazione : in fase di apertura del conto, l’utente sceglierà il bonus benvenuto preferito (tra scommesse, casino, virtual etc…) per poi effettuare il primo deposito (rispettando i limiti minimi previsti nei termini e condizioni dell’offerta).

: in fase di apertura del conto, l’utente sceglierà il bonus benvenuto preferito (tra scommesse, casino, virtual etc…) per poi effettuare il primo deposito (rispettando i limiti minimi previsti nei termini e condizioni dell’offerta). Codice Bonus: alcuni operatori prevedono invece l’inserimento di un codice bonus benvenuto scommesse durante la fase di registrazione o in quella del primo deposito.

Per evitare di commettere errori nella fase di registrazione/deposito, è consigliato leggere attentamente tutti i termini e condizioni del bonus scommesse proposto da un determinato operatore, in modo da essere certi della correttezza dei passaggi effettuati per aderire alla promo benvenuto e non incorrere in ‘passi falsi’ che possano portare all’esclusione dall’offerta. Un errore che viene commesso spesso dai nuovi utenti, ad esempio, è quello di effettuare un primo deposito con un metodo non accettato dall’operatore per l’erogazione del welcome bonus.

A questo proposito ecco alcuni step da seguire attentamente per ricevere il bonus benvenuto scommesse di un qualsiasi operatore:

1) Scegliere uno tra i migliori bonus benvenuto

Prima di iscriversi a un sito scommesse, occorre valutare tutte le promozioni presenti nel panorama del betting italiano per scegliere l’offerta migliore. In generale, nonostante sia una componente rilevante nella decisione dell’utente, la cifra massima di un bonus non è il solo elemento da prendere in considerazione nella valutazione di una promozione. Occorre esaminare anche altri fattori come i requisiti di puntata richiesti, i metodi di deposito accettati, la quota minima e tante altre caratteristiche.

2) Iscriversi al sito dell’operatore con il miglior bonus benvenuto

Una volta valutate le offerte dei vari bookmaker, si può procedere con l’apertura del conto gioco sul sito di scommesse che vanta, in base alle proprie necessità, la migliore promozione benvenuto. Come già accennato in precedenza, gran parte degli operatori attivano il welcome bonus già in fase d’iscrizione. In questi casi l’utente, dopo aver inserito i propri dati personali, dovrà selezionare la propria promozione benvenuto preferita tra quelle disponibili (tra Sport, Casino, Virtuali e altre aree di gioco). Ognuna di queste sezioni prevede un proprio bonus specifico che, nella maggior parte dei casi, non è cumulabile con gli altri.

3) Effettuare il primo deposito rispettando i termini e condizioni

In molti bookmakers, per poter aderire al bonus scommesse di benvenuto, occorre effettuare un primo deposito osservando attentamente le indicazioni dei termini e condizioni. Spesso sono previsti dei limiti minimi di versamento o l’utilizzo di particolari metodi di ricarica per poter ‘partecipare’ alla promozione. La fase del primo deposito è molto delicata in quanto, in caso di errore, si potrebbe rischiare l’esclusione dall’offerta.

4) Piazzare la prima scommessa

Una volta completate correttamente le fasi di registrazione e deposito, si potrà procedere a piazzare la prima scommessa sul nuovo conto gioco. In questa fase è necessario controllare i requisiti di giocata previsti per conoscere i tipi di scommessa accettati ai fini della riscossione del bonus. Per esempio ci sono alcuni operatori che, per sbloccare un bonus, prevedono il piazzamento di una multipla con almeno tre eventi a quota minima 1.50. Altri invece, richiedono semplicemente una giocata pari all’intero importo del primo deposito su una singola ad una determinata quota minima. Quindi, prima di piazzare una scommessa sul nuovo conto gioco, risulta fondamentale analizzare nel dettaglio i requisiti di puntata dell’offerta affinché non vi siano problemi nell’utilizzo del bonus.

Si ricorda che non è possibile prelevare immediatamente l’importo del bonus scommesse. Per poter effettuare un prelievo occorre prima soddisfare tutte le condizioni e i requisiti di gioco previsti dalla promozione.

Dopo questa panoramica generale su come ricevere le promozioni dei bookmakers, nel successivo paragrafo illustreremo dettagliatamente le dieci caratteristiche del prototipo dei migliori bonus benvenuto scommesse.

Le 10 caratteristiche dei migliori bonus scommesse

Dopo aver illustrato le tipologie di bonus disponibili in Italia e i passaggi da seguire per ricevere le promozioni benvenuto, per aiutarvi ulteriormente nella vostra scelta, è arrivato il momento di analizzare le dieci caratteristiche dei migliori bonus scommesse.

I nostri 10 punti per un top bonus sono indicati in ordine crescente (dalla caratteristica più importante a quella meno rilevante) e presentano una valutazione (da 6 a 10) basata sull’indice di gradimento degli utenti.

1) Bonus senza deposito (10/10)

Uno dei bonus più apprezzati è certamente quello che consente all’utente di utilizzare una determinata somma di denaro per piazzare delle scommesse, senza effettuare un versamento. Alcuni bookmakers prevedono l’erogazione del bonus subito dopo la convalida del conto gioco, altri invece, lo includono nel ‘pacchetto bonus scommesse’ (cioè come parte di una promozione più ampia). I bonus scommesse senza deposito migliori sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

-Rollover assente o basso (max x3)

-Giocabile su singole senza limiti minimi di quota (anche 1.01)

-Giocabile su multiple a quota bassa (da 1.50)

-Piazzabile su multiple con un basso numero di eventi minimi (es. 2)

2) Cifra bonus elevata (10/10)

L’aspetto che colpisce maggiormente un utente alla ricerca di un bonus scommesse è l’importo totale della promozione, cioè la cifra massima che può essere erogata dall’operatore. I bookmakers, per attirare l’attenzione del lettore, tendono a specificare in maniera netta l'importo massimo ottenibile dal bonus scommesse (es. 'Bonus fino a 505€’). Se un sito di scommesse offre un bonus benvenuto fino a 100€ vuol dire che, rispettando determinate condizioni previste dall’offerta, il nuovo registrato potrà ottenere quella cifra massima dal bookmaker. Ma non è escluso che, per propria scelta, l’utente ottenga dall’offerta ‘solo’ la cifra minima prevista. Generalmente, gli scommettitori preferiscono aderire a bonus benvenuto scommesse che hanno un massimale elevato per mettere in atto diverse strategie di betting.

Es: Prendiamo come riferimento un bonus del 100% fino a 50€ sul primo deposito. I termini e condizioni dell’offerta prevedono che, per ottenere la massima cifra (50€), occorra effettuare la prima ricarica di 50€. Inoltre, per poter aderire alla promozione, è previsto un primo deposito minimo di 10€. Il nuovo registrato può liberamente ambire alla cifra massima del bonus scommesse (ricaricando 50€) ma potrebbe anche versare una cifra inferiore (10€) per ottenere il 100% di bonus che ammonta a 10€ (quindi il nuovo utente avrà 20€ complessivi sul proprio conto gioco).

3) Assenza rigioco bonus scommesse (10/10)

Non sempre aderire ai bonus scommesse più elevati porta dei vantaggi agli scommettitori. Nella valutazione delle promozioni, infatti, è molto importante analizzare i termini e condizioni e le cosiddette ‘clausole di sblocco’ del bonus. Un bonus benvenuto scommesse con un massimale ‘intermedio’ che non presenta delle condizioni di rigioco, è preferibile ad un altro che presenta una cifra più alta ma che prevede un rollover elevato per procedere allo sblocco del bonus.

Es. Vi sono due bonus scommesse: uno del 100% fino a 30€ senza rigioco e uno del 100% fino a 50€ che prevede però un rigioco per 4 volte su multiple con quota minima 1.70. In questo caso per molti è preferibile aderire al primo bonus in quanto, anche se la cifra massima offerta è inferiore, risulta facilmente prelevabile.

4) Facilità sblocco bonus (9/10)

Riprendendo il punto precedente, uno dei fattori più importanti delle migliori promozioni scommesse è la facilità nello sblocco del bonus stesso. Aderire ad un bonus scommesse con cifre elevate (es. 1000€) ma che prevede, per poter procedere al prelievo, un requisito di rigioco di almeno 20 volte la somma ricevuta entro un periodo di tempo breve (es. 7 giorni), non è particolarmente conveniente per lo scommettitore. In questi casi, infatti, l’utente è costretto a piazzare un elevato numero di giocate (spesso in multipla a quota alta) per sperare di sbloccare il bonus e poter procedere al ritiro delle vincite.

Uno dei migliori bonus scommesse invece dovrebbe avere dei requisiti di sblocco semplici. Ecco alcuni esempi di bonus semplici da sbloccare:

Bonus scommesse del 100% fino a 50€ che presenta come unico requisito di sblocco il piazzamento di una giocata (singola o multipla) dell’intera somma del bonus a quota minima 1.50.

Bonus benvenuto scommesse che prevede la maggiorazione del 50% della vincita sulla prima giocata e che può essere prelevato dopo aver effettuato solo una sola scommessa (anche a quota 1.01) con il denaro vinto.

5) Quota minima puntata bassa (8/10)

Questo aspetto si ricollega ai punti dedicati al rigioco e alla facilità di sblocco del bonus. I migliori bonus benvenuto e promozioni scommesse dovrebbero consentire agli utenti di poter piazzare delle giocate con una quota minima relativamente bassa. Alcuni bonus scommesse infatti, nei termini e condizioni, consentono di giocare il bonus ricevuto su multiple o singole a determinate quote minime.

Se la quota richiesta si aggira attorno all’1.50, il bonus scommesse è assolutamente raccomandato in quanto facilmente sbloccabile.

Se la quota richiesta supera l’1.50 ma non va oltre 2.50, il bonus resta comunque consigliato anche se risulta un po’ più da sbloccare.

Se la quota richiesta supera 2.50, il bonus scommesse risulta molto più complicato da sbloccare rispetto ai precedenti.

In virtù di ciò si consiglia sempre di puntare sui quei bonus scommesse che prevedono una quota minima di puntata molto bassa, in modo da poter sbloccare più facilmente il prelievo.

6) Bonus istantaneo al deposito (8/10)

Un bonus scommesse perfetto deve essere erogato istantaneamente dall’operatore. Perché questo aspetto è molto importante? Per cominciare, consente allo scommettitore di usufruire dei vantaggi della promozione, senza aspettare altro tempo e senza dover prima rispettare alcune condizioni (come invece accade nel caso dei bonus progressivi o cashback). Inoltre, in alcuni casi, l’erogazione immediata del bonus permette ad un nuovo utente di provare un determinato sito di scommesse senza rischiare prima la somma del proprio deposito.

7) Nessun limite nei metodi di pagamento al primo deposito (7/10)

Avere la possibilità di aderire ad un bonus scommesse, senza avere alcun vincolo sui metodi di deposito, è decisamente un fattore positivo. In primis perché spesso gli utenti sono ‘affezionati’ a determinati metodi di pagamento (es. PayPal) e difficilmente cambiano la modalità di versamento. Inoltre, molti scommettitori, per questioni di comodità ma anche di privacy, utilizzano i cosiddetti ‘portafogli elettronici’ (come Skrill e Neteller) per depositare sui siti di scommesse. Spesso, però, alcuni operatori elargiscono i bonus benvenuto scommesse solo se il primo deposito viene effettuato attraverso pochi metodi di deposito tra cui vengono puntualmente esclusi i portafogli elettronici. In virtù di ciò, risulta essere molto importante nella scelta degli utenti, la possibilità di poter aderire ad un bonus senza avere alcun limite nei metodi di pagamento al primo deposito.

8) Bonus a lunga scadenza (7/10)

Quando si vuole usufruire di un bonus scommesse è fondamentale controllare la data di scadenza dello stesso in quanto, al termine del periodo previsto dalla promozione, se non si sono completati i requisiti di puntata, il bonus erogato e le eventuali vincite vengono cancellate. Quindi, prima di aderire ad un bonus, occorre valutare se la data di scadenza sia coerente con requisiti di puntata previsti dall’offerta.

Come si può valutare la scadenza di un bonus scommesse? In linea di massima, tutti quei bonus che scadono dopo 30 giorni dall’erogazione, possono essere facilmente sbloccabili in quanto c’è tutto il tempo necessario per completare il rollover richiesto dall’offerta. Quei bonus che scadono dopo 15 giorni dall’erogazione invece presentano un livello di sblocco ‘intermedio’ (in questi casi occorre concentrare numerose giocate in un periodo ristretto). Difficile invece procedere allo sblocco di quei bonus che scadono dopo 7 giorni dall’erogazione.

Considerando quanto appena detto, il bonus perfetto dovrebbe avere una lunga scadenza per consentire all’utente di avere tutto il tempo necessario per completare i requisiti di puntata richiesti.

9) Bonus Ibrido

Alcuni operatori sui propri siti scommesse mettono a disposizione dei nuovi utenti dei bonus di benvenuto ‘ibridi’. Cosa vuol dire bonus ibrido? Un’offerta che prevede l’erogazione di bonus su diverse aree del sito. Per esempio può capitare che vi siano dei bookmakers che, nel pacchetto bonus scommesse, offrano anche una percentuale di bonus destinata ai ‘virtuali’ e un’altra al ‘casinò’.

L’obiettivo di queste promozioni è quello di far conoscere al nuovo registrato le diverse sezioni del sito e fargli provare tutti i prodotti offerti dall’operatore. I migliori bonus benvenuto, a nostro avviso, dovrebbero avere questo carattere ‘ibrido’ per consentire all’utente di testare in toto l’efficienza del sito di scommesse.

Vediamo insieme un esempio di bonus benvenuto ibrido. Un operatore mette a disposizione dei nuovi registrati una promozione che prevede l’erogazione del seguente pacchetto bonus:

1°) Bonus scommesse sul primo deposito del 50% fino a 50€;

2°) Bonus Virtual pari a 5€ che viene erogato con un primo deposito di almeno 20€;

3°) Bonus senza deposito casinò pari a 15€.

In questa fattispecie, nel caso in cui un nuovo registrato decida di effettuare una prima ricarica pari a 100€, riceverà: 50€ per le scommesse + 5€ di bonus virtual + 15€ di bonus senza deposito casino. In questo modo l’operatore erogherà al neo iscritto un bonus complessivo di 70€.

10) Bonus cashback nei primi mesi dal primo deposito (6/10)

Alcuni scommettitori gradiscono le promozioni cashback proposte dagli operatori del betting italiano nell’ambito dei bonus benvenuto. Ci sono bookmakers che, nei primi mesi dal primo deposito, prevedono l’erogazione di un bonus cashback basato su determinati parametri. I principali criteri presi in considerazione, solitamente, sono i seguenti:

Un bonus cashback percentuale dato dal rapporto Spese-Vincite nei primi mesi dal primo deposito;

Un bonus cashback percentuale sulle perdite nette dell’utente sulle scommesse pre-match nel primo mese dall’iscrizione al sito;

Un cashback previsto sulle perdite nette delle scommesse live effettuate nei primi mesi dal primo versamento.

Vediamo insieme un esempio concreto di una promozione cashback. Un operatore offre un bonus cashback pari al 10% delle perdite nette nei primi tre mesi dalla registrazione fino a 50€. L’utente che ha aderito al bonus, in questo arco temporale, ha raggiunto una somma di perdite nette pari a 100€. In questa particolare fattispecie, l’operatore accrediterà un bonus di 10€ sul conto del giocatore.

Molti siti di scommesse, offrono questo tipo di promozioni, in occasione di alcuni eventi sportivi rilevanti come Mondiali, Wimbledon, Playoff NBA e Super Bowl.

Top 5 siti con i migliori bonus benvenuto scommesse

Dopo aver analizzato la meccanica dei bonus scommesse e illustrato le dieci caratteristiche per la promo perfetta, in questo paragrafo parleremo dei top 5 siti di betting italiani con i migliori bonus scommesse di benvenuto.

Snai (Fino a 315€ di bonus benvenuto)

Uno degli operatori che offre un bonus benvenuto scommesse molto competitivo è Snai. Il noto bookmaker italiano infatti, mette a disposizione dei propri utenti, una promo benvenuto fino a 315 €. Ecco le principali caratteristiche del bonus benvenuto Snai:

Valore massimo bonus: 315€.

Bonus senza deposito ibrido alla convalida del conto: 5€ per le scommesse e 10€ per il casinò.

100% fino a 100 euro per i primi 100 euro depositati.

50% fino a 200 euro per l’importo che eccede i 100 euro.

Requisiti di puntata: x8.

Quota minima: 1.50.

Scadenza: entro 90 giorni dalla data di assegnazione.

Efbet (fino a 100€ di bonus scommesse e 5€ di bonus senza deposito)

Efbet offre ai i nuovi registrati due possibili bonus: uno senza deposito alla convalida del conto, l’altro invece prevede l’erogazione del 50% sul primo deposito fino a 100€. Vediamo insieme i punti salienti delle due promozioni benvenuto di questo nuovo operatore:

Bonus senza deposito Efbet 5€

Massimale bonus: 5€ alla convalida del conto.

Tempistiche: Ticket è accreditato entro 72 ore dalla richiesta.

Scadenza: entro 7 giorni dalla data di accredito.

Requisiti di puntata del ticket: x2.

Quota minima ticket: singole/multiple pari o superiori a 2.00.

Requisiti di puntata della vincita: x1.

Quota minima per sbloccare le vincite: singole/multiple pari o superiori a 1.50.

Bonus scommesse Efbet fino a 100€

Cifra massima bonus: 100€.

Codice promo: WBSPORT03.

Deposito minimo: 10€.

Richiesta la puntata dell’intero primo versamento per sbloccare il bonus su quota 2.00.

Requisiti di puntata fun bonus: x8.

Quota minima: pari o maggiore di 2.00 (in singola o in multipla con 1.25 quota min. per evento).

Scadenza: entro 30 giorni dalla data di accredito.

Requisiti di puntata bonus reale: x1.

Quota minima bonus reale: pari o maggiore di 2.00 (in singola o in multipla con 1.25 quota min. per evento).

Metodi di versamento non accettati: Skrill e Neteller.

Starcasinobet (fino a 50€ di bonus benvenuto)

Uno dei migliori bonus benvenuto scommesse del panorama italiano è certamente quello di Starcasino Bet. L'operatore offre a tutti i nuovi utenti un 50% di Bonus Cashback fino a 50€ in Bonus sport senza rigioco, spendibile sulle scommesse sportive. In seguito verranno elencati i punti più importanti del welcome bonus di Starcasino:

Importo Massimo bonus: 50€.

Richiesta la puntata dell’intero primo versamento su una giocata che contenga almeno 4 eventi, tutti a quota uguale o maggiore a 1.50.

Tempistiche accredito: il bonus sarà disponibile solo nella sezione Scommesse Sportive e verrà accreditato entro 48 ore lavorative dal momento della refertazione della scommessa.

Requisito di puntata: bonus giocabile su una multipla a quota minima 5.00, eventuali vincite sono immediatamente prelevabili.

Rigioco: assente.

Sisal (bonus benvenuto fino 400€)

Un altro interessante caso di ‘Bonus benvenuto ibrido’ è quello di Sisal che, ai nuovi registrati, offre una promo benvenuto variegata composta da un bonus istantaneo legato al primo deposito, un fun bonus gratuito alla convalida del conto per il Casinò e una parte della promozione che si può definire ‘progressiva’. Ecco i punti salienti del bonus benvenuto Sisal:

Massimo importo erogabile: 400€

Composizione bonus: 1) 20% fino a 20€, 2) Fino a 330€ accumulando gli Status Point, 3) 50€ senza deposito alla convalida del conto per la sezione ‘Slot’.

Tempistiche: bonus accreditato entro 4 ore dalla validazione del documento.

Spendibilità bonus: 50% sulle scommesse sportive, 25% sui virtuali e 25% sull’ippica.

Wagering Fun Bonus slot: x20.

Scadenza Fun Bonus: spendibile entro 7 giorni.

Metodi di versamento non accettati: bonifico bancario.

Vincitu (Fino a 500€ di bonus benvenuto scommesse)

Un altro bookmaker che mette a disposizione dei nuovi registrati un bonus scommesse molto interessante è Vincitu. In particolare, l’operatore italiano, offre uno dei bonus senza deposito di 250€, decisamente uno dei più elevati nel mercato del betting. Ecco i termini e condizioni principali del promozione benvenuto di Vincitu: