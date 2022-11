Bonucci e il pronostico sui Mondiali: "Argentina e Brasile favorite, tiferò per loro"

Il difensore di Juventus e Nazionale guarda già al futuro: "Riparto in vista di Euro 2024, per i più giovani anche i Mondiali del 2026".

Anziché i Mondiali, per l'Italia ci sono un paio di amichevoli da affrontare nei prossimi giorni: domani sarà la volta di quella contro l'Albania, domenica spazio al confronto con l'Austria, in una riedizione della sfida andata in scena agli ottavi di finale di Euro 2020.

Una situazione particolare per la truppa azzurra, alle prese con la seconda esclusione di fila dal torneo più importante: intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Bonucci ha parlato proprio della 'stranezza' di doversi allenare per due partite con nulla in palio, mentre ad altre latitudini è lecito sognare il colpaccio iridato.

"Qualche giorno fa parlavo proprio di questo con un mio compagno. Gli ho detto che c'è dispiacere, anche se possiamo fare soltanto una cosa: costruire un grande presente e un grande futuro. Così come la vita, il calcio offre sempre la chance di ripartire: io penso già ad Euro 2024, i miei compagni più giovani anche ai Mondiali del 2026. Cerco di far passare questo messaggio. Da marzo in poi possiamo ripartire nel modo giusto".

L'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo non se la passa benissimo: il suo sfogo nei confronti di Erik Ten Hag e del Manchester United ha fatto scalpore in Inghilterra e non solo.

"Mi è dispiaciuto leggere di questa situazione, non è facile trovarsi in un sistema in cui accadono certe cose. Non posso entrare nel merito perché non so cosa sia esattamente successo. Con lui ho trascorso stagioni importanti, in queste grandi competizioni sa offrire sempre qualcosa di più".

Infine un pronostico sulle favorite dei Mondiali: fiches puntate su una finale tra Argentina e Brasile, possibile però soltanto se una delle due dovesse qualificarsi come seconda del proprio girone.

"Secondo me Argentina e Brasile sono tra le favorite, farò il tifo per loro perché lì giocano diversi compagni della Juventus. A loro ho detto che la finale sarà Brasile-Argentina, vedremo se si verificherà".