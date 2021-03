Bonucci pronto per il Porto: "In campo con lo spirito Juve"

Leonardo Bonucci carica la Juventus: "Battere il Porto con sacrificio e voglia di lottare, serviranno ordine e pazienza".

Leonardo Bonucci mette il Porto nel mirino. Juventus chiamata a rimontare il 2-1 subito nell'andata degli ottavi di Champions, il difensore ne è consapevole e in conferenza stampa carica i bianconeri.

"Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus ossia voler portare casa la vittoria con rispetto del Porto ma con la consapevolezza che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati".

Grinta, ma anche testa.

"Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far goal a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di una rete".

"Dobbiamo essere molto pazienti e molto ordinati. Sarà fondamentale la fase difensiva fatta da tutta la squadra".

Sulle sue condizioni fisiche, Bonucci rassicura.

"Sto come un giocatore dopo quasi un mese di riposo forzato. Deciderà il mister chi schierare dall'inizio, ma tutti quelli che fanno parte di questa squadra si fanno trovare pronti. Io non vedo l'ora di scendere in campo, ma decide il mister".

Il centrale bianconero, infine, spende una battuta su CR7.