Bologna-Roma, esordio in Serie A per Mattia Pagliuca: è il figlio di Gianluca

Mattia Pagliuca, attaccante classe 2002 del Bologna, debutta in Serie A nel pesante ko interno con la Roma: è il figlio dell'ex portiere.

Un lampo nel buio. Il crolla al 'Dall'Ara' sotto i colpi della ma si gode l'esordio in di Mattia Pagliuca, figlio dell'ex portiere Gianluca.

Pagliuca 'junior', sul risultato di 1-5, viene gettato nella mischia da Mihajlovic: l'attaccante classe 2002, al minuto 78 rileva Vignato e si gode - seppur nel pomeriggio da incubo dei felsinei - la gioia del debutto.

Un momento che stava per consumarsi già ad inizio novembre, quando durante Bologna- la giovane punta - quasi 190 centimetri di altezza e una tecnica che gli consente di agire anche tra le linee o da esterno in un tridente - per poco non viene inserito da Sinisa.

Emozione rimandata fino al match con la Roma, perso in malo modo dagli emiliani, nel quale però brilla la stella di Mattia Pagliuca. Prodotto del vivaio del Bologna, strappa applausi nell'Under 17 rossoblù meritandosi la promozione in Primavera. Lì - dove papà Gianluca è preparatore dei portieri - inizia col botto a suon di goal e assist, fino alla convocazione in prima squadra e all'esordio in A.

In una domenica 'flop', la famiglia Pagliuca può comunque far festa.