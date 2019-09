Bologna in ospedale da Mihajlovic: c'è lo zampino della moglie Arianna

La telefonata ad Arianna e al dottor Calvo: nasce così la sorpresa che i giocatori del Bologna hanno fatto a Mihajlovic dopo la vittoria di Brescia.

Le immagini dei giocatori del che gridano il loro affetto a Sinisa Mihajlovic, affacciato dalla finestra della sua stanza al Sant’Orsola, dpve sta combattendo contro la leucemia, hanno fatto il giro del mondo. E ora emergono i retroscena di quella commovente sorpresa, dall’iniziativa nata sul pullman alle immagini social che ne hanno catturato l’emozione.

Al rientro dalla vittoria in rimonta a , gli emiliani hanno dovuto verificare la fattibilità del gesto. E così, come rivela il 'Corriere dello Sport', è arrivata la prima telefonata al professor Michele Calvo, direttore di Ematologia, che in quel momento si trovava in America per un convegno. Dopo aver strappato il primo consenso al professore, la seconda telefonata è stata per la moglie di Sinisa, Arianna, che ha avallato con gioia gli intenti della squadra.

Tutta la squadra poi è scesa dal pullman ed è corsa sotto la finestra di Mihajlovic, facendo una vera e propria serenata per il proprio mister e condottiero indiscusso. Sinisa è stato avvisato da una delle infermiere del Sant’Orsola che lo ha invitato ad affacciarsi dalla finestra.

👋 | SORPRESA!



Ieri sera dopo la vittoria di Brescia siamo andati a fare un saluto al Mister ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/nyHEsDh9X1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 16, 2019

Il Bologna si sta unendo intorno al proprio allenatore, diventando sempre più squadra e sempre più famiglia.