Bologna, i giocatori festeggiano all'ospedale con Mihajlovic: cori sotto la finestra

Dopo la rimonta sul Brescia i giocatori del Bologna hanno raggiunto Mihajlovic in ospedale, l'allenatore risponde dalla finestra: "Siete stati bravi".

Una rimonta tutto cuore e grinta, marchio di fabbrica del di Sinisa Mihajlovic: dopo la rocambolesca vittoria sul campo del , i giocatori rossoblù hanno raggiunto l'allenatore per festeggiare all'ospedale Sant'Orsola.

Dopo le presenze in panchina nelle prime due giornate, Mihajlovic non ha potuto guidare i suoi giocatori al Rigamonti a causa del secondo ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo per combattere la leucemia.

Il Bologna batte il Brescia in rimonta e fa festa con Mihajlovic 🔴🔵



Giocatori in ospedale per celebrare la vittoria col tecnico 😍💪 pic.twitter.com/f9jctCmGnE — Goal (@GoalItalia) September 15, 2019

La squadra ha così deciso di raggiungerlo all'esterno dell'ospedale per condividere l'esultanza: i giocatori lo hanno chiamato intonando il coro 'Dai Sinisa alè' e il tecnico si è affacciato alla finestra rispondendo a modo suo: