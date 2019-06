Bologna, ora è ufficiale: Walter Sabatini coordinatore tecnico di felsinei e Montreal

A poche settimane dall'addio alla Sampdoria, Walter Sabatini torna in pista: è ufficialmente coordinatore dell'area tecnica di Bologna e Montreal.

Aveva lasciato la soltanto poche settimane fa, ma è già pronto a tornare in pista. Walter Sabatini entra ufficialmente nella dirigenza del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'ex direttore sportivo tra le altre di e sarà il coordinatore dell'area tecnica dei felsinei e anche del , l'altra squadra controllata da Joey Saputo.

"Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e Montreal Impact, comunica di aver sottoscritto un contratto con Walter Sabatini. Sabatini sarà responsabile, pertanto, della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche dei due club".

L'ultima esperienza di Sabatini, come detto, è stata alla Sampdoria come direttore dell'area tecnica. In precedenza aveva lavorato con l' e con le altre squadre del gruppo Suning.