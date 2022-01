Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bologna-Napoli

• Data: lunedì 17 gennaio 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 22ª giornata di Serie A, offre l'incrocio tra Bologna e Napoli. Inizialmente prevista domenica alle 15, la sfida che opporrà i felsinei agli azzurri è stata posticipata al lunedì causa emergenza Covid.

Napoli che si presenta al match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic col pesante 2-5 rimediato in Coppa Italia per mano della Fiorentina, che ha sancito l'eliminazione di Mertens e soci agli ottavi. In campionato, invece, il successo sulla Samp ha fatto tornare a correre i partenopei.

Il Bologna, di contro, è reduce dal ko patito all'ultimo respiro in casa del Cagliari e ha perso 4 delle ultime 5 partite di Serie A.

Napoli a 43 punti in classifica in piena bagarre Scudetto/Champions con Inter, Milan e Atalanta; Bologna a quota 27 a metà graduatoria. All'andata, Napoli-Bologna dello scorso 28 ottobre è finita 3-0.

Tutto su Bologna-Napoli: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-NAPOLI

La partita tra Bologna e Napoli si gioca lunedì 17 gennaio 2022 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna: inizio previsto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI IN TV

Bologna-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, accedere a DAZN tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o col TIMVISION Box.

BOLOGNA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Bologna-Napoli in streaming sarà visibile sul sito di DAZN, accedendovi con PC e notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Bologna-Napoli affidata a Stefano Borghi, con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Bologna-Napoli potrà essere seguita anche attraverso la diretta testuale di GOAL: prepartita, formazioni ufficiali e racconto dei momenti principali del match.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

Mihajlovic ritrova Hickey sulla fascia sinistra, in difesa potrebbe confermare Binks, mentre a supporto di Arnautovic scalda i motori Sansone (Orsolini è in forse).

Napoli senza l'infortunato Ospina: in porta Meret, Mario Rui fa rifiatare Ghoulam riprendendosi l'out mancino, maglia per Fabian a centrocampo. Petagna centravanti, sostenuto da Politano, Mertens ed Elmas. Lozano verso la panchina.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.