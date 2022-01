E' una gara spartiacque, quella che verrà disputata al Dall'Ara tra Bologna e Napoli: i rossoblù per rilanciare la classifica, gli azzurri per restare agganciati al treno della vetta.

La formazione di Mihajlovic ha vinto solo una delle ultime cinque gare disputate, contro il Sassuolo prima della sosta: nelle altre quattro sconfitte che hanno compromesso il cammino del Bologna.

Il Napoli, invece, è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria al Maradona, ma anche dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: la priorità, adesso, è far punti importanti in campionato.

Per il Bologna difesa a tre con Soumaoro, Binks e Theate davanti a Skorupski, con De Silvestri, Svanberg, Viola e Hickey, al rientro dal Covid. Soriano e Sansone giocheranno alle spalle di Arnautovic.

Nel Napoli Meret difenderà i pali protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui: Lobotka e Fabian Fuiz faranno schermo dietro a Lozano, Zielinski ed Elmas. Petagna sarà il riferimento centrale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.