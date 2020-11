Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Mario Rui e Ghoulam in tribuna

Le scelte di Mihajlovic e Gattuso per la sfida del Dall'Ara. Mario Rui e Ghoulam vanno in tribuna. Giuntoli: "Poco attenti durante la rifinitura".

Le formazioni ufficiali di - :

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Il Bologna conferma il 4-2-3-1 senza sorprese, con Denswil che è confermato a sinistra. A centrocampo c'è Dominguez con Schouten, davanti confermato Palacio.

Nel Napoli c'è Lozano sul centro-destra, mentre Politano va in panchina. Nessun'altra sorpresa, se non in panchina. Faouzi Ghoulam e Mario Rui non saranno neanche in panchina. Secondo 'Sky' saranno in tribuna a causa di un provvedimento del club.

Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell'esclusione dei due terzini sinistri.