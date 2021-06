Bologna su Kozlowski: può essere il più giovane di sempre agli Europei

Il Bologna ha messo gli occhi su Kacper Kozlowski: il talento polacco è stato cercato in passato anche da Juventus e Manchester United.

L'Europeo alle porte sarà una vetrina per tanti talenti, che avranno la possibilità di mettersi in mostra guadagnandosi magari la chiamata di un club importante. Tra i ragazzi più interessanti che si apprestano a partecipare alla manifestazione figura Kacper Kozlowski, trequartista polacco classe 2003 (QUI IL SUO PROFILO COMPLETO).

Questo talento, con i suoi 17 anni compiuti lo scorso 16 ottobre, è il calciatore più giovane tra tutti i convocati per gli Europei. Nel caso in cui scendesse in campo, diventerebbe il più giovane ad esordire nella storia della manifestazione (superando l'olandese Jetro Willems, che nell'edizione del 2012 debuttò a 18 anni e 71 giorni).

Su Kozlowski ha messo gli occhi il Bologna, che vuole anticipare i tempi proprio per evitare che un suo eventuale impiego agli Europei aumenti la sua visibilità e di conseguenza il numero delle sue pretendenti.

C'è da dire comunque che il talento in forza al Pogon Szczecin è già finito sul taccuino dei dirigenti dei più importanti club d'Europa. Negli ultimi anni è stato corteggiato soprattutto da Juventus e Manchester United, società pronte a completarne la crescita nei rispettivi vivai per poi lanciarlo in prima squadra.

Kzolowski, nonostante queste importanti richieste, ha sempre preferito rimanere in Polonia e non si muoverà dal suo paese natale fino al raggiungimento dei 18 anni. Il Bologna dovrà quindi affrettarsi per questa operazione di mercato, che comunque si concretizzerà nelle prossime sessioni e non in quella imminente.