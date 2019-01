Bologna-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna ospita la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Pippo Inzaghi sfida la Juventus di Massimiliano Allegri negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli emiliani hanno eliminato il Padova nel 3° turno e il Crotone nel 4° turno, mentre i campioni d'Italia fanno ora il loro ingresso nel torneo.

Sarà il 14° confronto fra rossoblù e bianconeri in Coppa Italia. Nei 13 precedenti prevale la Juventus con 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nelle fila del Bologna il giocatore più prolifico nel torneo è Riccardo Orsolini, autore di 2 goal.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus si giocherà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta da Rai 1 e sarà anche visibile in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

Pippo Inzaghi potrebbe recuperare in attacco Santander: sarà ballottaggio fra lui e Destro per chi affiancherà dal 1' Palacio. Saranno invece assenti per problemi fisici Pulgar, Dzemaili e Paz. Per il resto dovrebbero trovare spazio nell'undici titolare Da Costa fra i pali e Poli a centrocampo. Sulle fasce spazio a Mattiello a destra e a Mbaye a sinistra.

Problemi anche per Allegri, che perde Mandzukic per un affatticamento ai flessori della coscia sinistra. L'assenza del croato si somma a quelle di Barzagli, Cancelo, Cuadrado, Szczesny. Cristiano Ronaldo agirà da punta centrale, con Bernardeschi a destra e Douglas Costa a sinistra. Spazio dal 1' fra i pali a Perin, in difesa a Rugni al centro e a sinistra a Spinazzola. In mediana Khedira agirà da mezzala destra.

BOLOGNA (3-5-2): Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.