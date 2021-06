Il Bologna punta al colpo in difesa: c'è Kolarov nel suo mirino

Il Bologna ha individuato in Aleksandar Kolarov l’elemento giusto da regalare a Mihajlovic. Il difensore è in scadenza con l’Inter.

Dopo le esperienze con Lazio, Roma ed Inter, Aleksandar Kolarov potrebbe presto vestire la sua quarta maglia italiana: quella del Bologna.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, il difensore serbo, che la scorsa estate Antonio Conte volle fortemente in nerazzurro, è ad oggi molto più che una semplice idea per il club felsineo.

Il Bologna infatti, ha individuato in Kolarov l’elemento giusto per duttilità ed esperienza da mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic e i primi contatti tra le parti sono già stati avviati.

Walter Sabatini e lo stesso tecnico rossoblù, hanno parlato con il difensore per capire come sta dal punto di vista fisico e quali sono oggi le sue motivazioni. Hanno insomma tastato il terreno per capire se l’operazione è fattibile.

Kolarov arriverebbe al Bologna a parametro zero, visto che il contratto che lo lega all’Inter scadrà il 30 giugno, ma perché l’operazione possa andare in porto, sarà necessario che anche le richieste economiche del giocatore siano adeguate. Il Bologna non può infatti garantire al difensore un ingaggio simile a quello percepito nell’ultimo anno a Milano.

Kolarov, 35 anni, nell’ultima stagione ha vinto il suo primo Scudetto in Italia, ma ha totalizzato solo undici presenze agli ordini di Antonio Conte, sette delle quali in campionato.