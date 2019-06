Bolivia-Venezuela dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Bolivia e Venezuela si sfidano in un match del Gruppo A della Copa America: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

si affrontano nella terza giornata della fase a gironi dellacon l’obiettivo di mettere in cascina quei punti che possano consentire loro di sperare nel passaggio del turno e quindi nell’approdo ai quarti di finale del torneo.

Le due compagini arrivano allo scontro diretto nel Gruppo A in condizioni di classifica molto diverse. La Bolivia infatti nelle prime due uscite è stata sconfitta sia dal (3-0) che dal Perù (3-1) ed è quindi attualmente ferma a quota 0, ma nonostante la brutta partenza ha ancora la possibilità di avanzare nella manifestazione. L’unica chance che ha di non vedere chiudersi la sua Copa America dopo tre gare è vincere per sperare poi di entrare nel gruppo delle migliori terze.

Il Venezuela è invece sin qui imbattuto. La compagine guidata da Dudamel ha pareggiato per 0-0 i suoi primi due incontri contro Perù e Brasile e quindi può ancora superare il girone da prima, da seconda o da terza. Ovviamente tutto dipenderà dal confronto con la Bolivia, ma anche dal risultato della sfida che vedrà protagoniste Perù e Brasile, ovvero le due squadre appaiate in classifica a quota 4.

In questa pagina tutte le informazioni su Bolivia-Venezuela: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLIVIA-VENEZUELA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Bolivia-Venezuela DATA 22 giugno 2019, 21.00 DOVE Estádio Mineirão, Belo Horizonte ARBITRO Esteban Ostojich ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BOLIVIA-VENEZUELA

Bolivia-Venezuela, match della terza giornata della fase a gironi della Copa America, si giocherà sabato 22 giugno all'Estádio Mineirão di Belo Horinzonte. Fischio d’inizio fissato alle ore 21,00 (italiane). A dirigere la contesa sarà l’arbitro uruguaiano Esteban Ostojich.

La sfida che vedrà protagoniste Bolivia e Venezuela sarà trasmessa, come tutta la Copa America, in esclusiva da DAZN. La partita sarà quindi visibile, attraverso la apposita app, su smart , oppure collegando al televisore un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Altri dispositivi da poter utilizzare in alternativa sono Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Bolivia-Venezuela, essendo trasmessa in da DAZN, potrà essere seguita su vari dispositivi quali pc, tablet o smartphone.

Come di consueto, dopo il triplice fischio finale, sarà poi possibile rivedere il match o i soli highlights on demand.

BOLIVIA (4-4-1-1): Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Saavedra, Saucedo, Justiniano, Chumacero; Castro; Moreno.

VENEZUELA (4-4-2): Farinez; Rosales, Villanueva, Osorio, Mago; Anor, Herrera, Rincon, Machis; Murillo, Rondon.