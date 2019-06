Bolivia-Perú dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Bolivia-Perú apre la seconda giornata della Copa America: ecco tutte le informazioni sul match, valevole per il gruppo A, lo stesso del Brasile.

Tutti a caccia del secondo posto del gruppo A della Copa America, e Perú compresi, visto che la prima posizione pare destinata ai padroni di casa del . E proprio con la sfida tra la nazionale di Villegas e quella di Gareca si apre la seconda giornata della competizione per nazionali più importante del Sudamerica.

Sia la Bolivia che il Perú sono uscite dal campo con l'amaro in bocca al primo turno: i boliviani hanno perso nettamente contro il Brasile, pur avendo concluso il primo tempo con un più che onorevole 0-0, mentre Guerrero e compagni non sono riusciti ad avere la meglio sul , nonostante una evidente supremazia e una superiorità numerica durata per tutto l'ultimo quarto d'ora.

Per la Bolivia si tratta di un vero e proprio spareggio, visto che la Verde, perdendo anche la seconda partita, abbandonerebbe ogni speranza di passaggio ai quarti di finale della Copa America. Il Perú, con più risorse tecniche e qualitative, vuole invece conquistare i primi 3 punti del proprio torneo per arrivare all'ultimo turno nelle condizioni migliori.

In questa pagina tutte le informazioni su Bolivia-Perú: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLIVIA-PERU': DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Bolivia-Perú DATA 18 giugno 2019, 23.30 DOVE Maracanã, Rio de Janeiro ARBITRO Roddy Zambrano ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BOLIVIA-PERU'

Bolivia-Perú si giocherà per una volta a un orario accessibile anche per noi italiani: la gara è infatti in programma martedì 18 giugno a partire dalle ore 23.30, le 18.30 brasiliane. Il palcoscenico del match sarà il Maracanã di Rio de Janeiro, impianto che ospiterà anche la finalissima.

Il match di Copa America tra Bolivia e Perú non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva, in quanto DAZN ha acquistato i diritti dell'intera competizione. Si potrà in ogni caso assistere alla gara grazie a una moderna smart , o collegando il televisore a una console Xbox o PS4, o ancora a un decoder SkyQ, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

Anche Bolivia-Perú sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che come detto si è assicurata i diritti della Copa America. La gara si potrà vedere in mediante più di un dispositivo: dal pc al tablet, passando per lo smartphone.

BOLIVIA (4-5-1): Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Saavedra, Justiniano, Castro, Saucedo, Chumacero; Marcelo Moreno. Ct: Villegas

PERÚ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Gonzales, Tapia, Yotun; Farfan, Guerrero, Cueva. Ct: Gareca