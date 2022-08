Bochum-Bayern Monaco dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern fa visita al Bochum nella terza giornata di Bundesliga: ecco le informazioni su dove seguire il match in tv e in streaming.

SkBOCHUM-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Bochum-Bayern Monaco

: Bochum-Bayern Monaco Data : 21-08-2022

: 21-08-2022 Orario : 17.30

: 17.30 Canale tv : Sky Sport Uno

: Sky Sport Uno Streaming: Sky Go, NOW

Il Bayern Monaco va in scena sul campo del Bochum per il terzo turno di Bundesliga.

I bavaresi sono partiti con il piede giusto anche in campionato dopo la conquista della Supercoppa.

Nelle prime due uscite, i bavaresi hanno regolato 6-1 l'Eintracht Francoforte e 2-0 il Wolfsburg, issandosi immediatamente in vetta alla classifica a braccetto con il Borussia Dortmund.

Di tenore decisamente opposto è stato l'avvio di stagione per la squadra di Thomas Reis: il Bochum, infatti, ha incassato due sconfitte in altrettante partite ed è ancora alla ricerca dei primi punti stagionali.ù

Dopo il tonfo interno per 2-1 contro il Mainz, è arrivato anche il ko in trasferta, 3-2 sul campo dell'Hoffenheim.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bochum-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOCHUM-BAYERN MONACO

Bochum-Bayern Monaco si giocherà domenica 21 agosto 2022 al 'Vonovia Ruhrstadion' di Bochum. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE BOCHUM-BAYERN MONACO IN TV

La trasferta del Bayern di Nagelsmann sul campo del Bochum verrà trasmessa in diretta su Sky ai canale Sky Sport Uno (201 del satellite)

BOCHUM-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming ricorrendo al servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su smartphone e tablet. In alternativa si potrà accedere al portale ufficiale effettuando l'acceso con pc o notebook.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistato il ticket 'Sport', basterà inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta della partita dalla programmazione.

Il racconto di Bochum-Bayern Monaco sarà disponibile anche su GOAL attraverso la diretta testuale della partita che potrete seguire collegandovi al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI BOCHUM-BAYERN MONACO

BOCHUM (3-4-1-2): Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz; Osei-Tutu, Stoger, Losilla, Janko; Asano; Hoffmann, Zoller. All. Reis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Mané, Musiala; Muller. All. Nagelsmann.