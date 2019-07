Il Boca Juniors annuncia Hurtado: Sampdoria e Genoa beffate, ma una causa può cambiare tutto

Il classe 2000 Jan Hurtado ha scelto il Boca Juniors invece di Sampdoria o Genoa. Ma sul trasferimento rimangono ancora dubbi, per una causa in corso.

Le vie del mercato sono infinite. Ne ha avuto un'ulteriore conferma a proprie spese la , che si è vista beffare su Jan Hurtado, giocatore che sembrava già avere in pugno.

Segui la Coppa d'Africa live e in streaming su DAZN

Il classe 2000 ha però voltato le spalle ai blucerchiati quando ha deciso di fare le visite mediche con il Boca Juniors, la cui offerta sarebbe stata migliore. Sulla punta del Gimnasia la Plata avrebbe provato un inserimento anche il , ma senza successo.

Così alla fine il venezuelano è diventato un nuovo acquisto degli 'Xeneizes', i quali avrebbero pagato circa 6 milioni di euro in un'unica soluzione.

Proprio quest'ultimo dettaglio sarebbe stato quello decisivo, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Il Gimnasia avrebbe accettato la soluzione proposta dal club di Buenos Aires,

Hurtado al Boca dovrebbe avere una clausola di 15 milioni di euro inserita nel contratto, mentre il suo club precedente si è riservato una percentuale del 4% sulla futura rivendita.

Esiste però una causa che può cambiare tutte le carte in tavola al momento, e tornare a far sperare le due genovesi: una causa intentata dal Deportivo Tachira contro il Gimnasia.

Il primo club di Hurtado avrebbe riscontrato irregolarità nel suo trasferimento. Se la FIFA accoglierà l'azione legale, i tempi - e non solo - potrebbero cambiare. Rimettendo in corsa Samp e Genoa per un obiettivo che, al momento, è da considerarsi perso.