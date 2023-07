Blind riparte dal Girona: l'ex Bayern Monaco giocherà in Liga

Il difensore olandese ex Ajax e Manchester United riparte dal club catalano dopo l'avventura deludente con la maglia del Bayern Monaco.

Una nuova avventura per rilanciarsi. Daley Blind riparte dalla Liga, in Spagna. Il difensore olandese, reduce da un’esperienza non esaltante con la maglia del Bayern Monaco nonostante la vittoria della Bundesliga, ha firmato un contratto con il Girona, club di proprietà del City Football Group, il fondo che detiene vari club tra cui il Manchester City e il Palermo.

Il classe 1990, che vanta in carriera 333 presenze con l’Ajax e 141 con la maglia del Manchester United, ha raggiunto l’accordo con il club catalano e ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2025.

In Baviera, Blind ha totalizzato in sei mesi appena cinque presenze e un totale di 157 minuti. Troppo poco per uno che in carriera aveva già conquistato ben quindici trofei nelle due esperienze precedenti.

Ora Blind vuole ripartire a 33 anni e ha scelto la Spagna e il Girona per farlo. Terzino mancino e difensore centrale, all’occorrenza, sarà l’arma in più a disposizione del tecnico Michel per provare ad alzare l’asticella e tentare l’assalto alle posizioni che valgono la qualificazione alle coppe europee.