Blind saluta l'Ajax: contratto risolto, era entrato nelle giovanili a 8 anni

Risolto con 6 mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza il contratto tra Daley Blind e l'Ajax: il difensore saluta dopo una vita in biancorosso.

Si è conclusa dopo una vita calcistica l'avventura di Daley Blind all'Ajax: il difensore ha infatti ufficialmente risolto il contratto con il club di Amsterdam, che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno 2023.

Una scelta presa di comune accordo con la sua amata società, delle cui giovanili era entrato a far parte all'età di 8 anni nel 1998: fatta eccezione per quattro stagioni trascorse al Manchester United e un'avventura di sei mesi in prestito al Groningen nella prima parte del 2010, la carriera di Blind è finora stata interamente a tinte biancorosse.

Nel 2018 era tornato alla casa madre dopo l'esperienza inglese, che gli ha regalato l'unico trofeo internazionale: l'Europa League vinta un anno prima proprio a discapito dei 'Lancieri' nella finale disputata a Stoccolma, in Svezia.

Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha salutato Blind con queste parole riportate dal sito ufficiale del club.

"Negli ultimi giorni abbiamo raggiunto un accordo con Daley per risolvere il suo contratto. Spero che possa presto trovare un'altra squadra con cui chiudere una carriera di successo. Insieme a lui, abbiamo deciso che ci sarà una partita all'ArenA dove potrà salutare come si deve i tifosi".

Blind - protagonista con l'Olanda ai Mondiali dove ha realizzato una rete agli Stati Uniti agli ottavi - lascia l'Ajax con un palmares di tutto rispetto: sette Eredivisie, due coppe olandesi e due Supercoppe nazionali. Il 13 febbraio di quest'anno ha toccato le 300 presenze complessive con i 'Lancieri' in occasione del 5-0 inflitto al Twente alla 'Johan Cruijff ArenA' in campionato.