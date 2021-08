Bjarnason raggiunge Balotelli: firma per l'Adana Demirspor

Birkir Bjarnason va a giocare in Turchia per l'Adana Demirspor: il centrocampista islandese, svincolato, ha firmato un contratto di due anni.

L' Adana Demirspor, ambizioso club turco appena salito in Super Lig, guarda all'Italia per rinforzarsi. L'ultimo acquisto è infatti Birkir Bjarnason, centrocampista rimasto svincolato dopo l'esperienza al Brescia.

Il giocatore islandese è reduce da un anno e mezzo con le rondinelle, nel corso del quale ha messo insieme 40 presenze, 6 goal e 4 assist. Esaurita questa parentesi, ha deciso di cambiare completamente paese per rilanciarsi.

Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin #Bjarnason ! pic.twitter.com/k8JhvXDwv5 — Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 12, 2021

Come già anticipato, Bjarnason non è l'unico "italiano" presente in squadra. Tra i colpi dell'state figura infatti anche Mario Balotelli, compagno proprio dell'islandese al Brescia nella stagione 2019/20.

Un altro ex frequentatore della Serie A è Gokhan Inler, all'Adana Demirspor a partire dall'estate del 2020. Bjarnason quindi, tra ex compagni e avversari, ha trovato delle vecchie conoscenze nella sua nuova esperienza turca.