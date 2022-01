Momento a dir poco magico per Cristiano Biraghi che, dopo il sigillo in Coppa Italia nella spedizione vincente sul campo del Napoli, ha realizzato due goal anche in campionato contro il Genoa nel 6-0 della Fiorentina al Franchi.

Due goal non banali, ma griffati attraverso la specialità della casa: il calcio di punizione. La prima parabola vincente - quella del provvisorio 3-0 - è maturata al 42' di gioco, mentre il bis è maturato a poco più di venti minuti dalla fine.

Semplicemente infallibile. Con la doppietta del Franchi, Biraghi sale a quota 4 centri in campionato, 3 dei quali sono arrivati direttamente su calcio da fermo. Numeri che lo proiettano al top nei cinque principali campionati europei: come lui, infatti, soltanto Savanier del Montpellier.

La miglior percentuale realizzativa, però, è decisamente dalla parte del laterale italiano, capace di segnare 3 volte su 7 tentativi, mentre il francese ha colpito sì tre volte ma su 16 tentativi diretti.

Per ritrovare l'ultima doppietta su punizione realizzata in Serie A, bisogna risalire al novembre del 2017. Il protagonista fu Verdi che in maglia Bologna bucò per due volte la porta del Crotone. Come riportato dai dati Opta.

Nella classifica dei migliori realizzatori su calcio da fermo, all'inseguimento del duo di testa troviamo altre due conoscenze del nostro campionato, ossia Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Pellegrini, fermi a quota 2 e a braccetto con Payet del Marsiglia, Ward-Prowse del Southampton e Boulaya del Metz.