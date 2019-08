Biraghi all'Inter, affare in dirittura d'arrivo: si chiude a prescindere da Dalbert

Cristiano Biraghi è ad un passo dal ritorno all'Inter. Il laterale della Fiorentina è atteso da Antonio Conte. Dalbert intanto tratta con la Viola.

Dopo l'ottimo inizio di campionato con il poker rifilato al Lecce, si apre l'ultima settimana di calciomercato per l'. Antonio Conte aspetta almeno altri due rinforzi in entrata. Il primo è Cristiano Biraghi, che avanza a passo svelto verso la parte nerazzurra di Milano.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'affare che porterà Biraghi all'Inter è in dirittura d'arrivo. La società nerazzurra aspetta il terzino sinistro della nelle prossime ore.

La novità è che l'acquisto di Biraghi da parte dell'Inter si farà a prescindere da Dalbert. Questo non vuol dire che il francese non andrà alla Fiorentina, ma che un affare non sia strettamente legato all'altro.

Dalbert infatti sta continuando a limare i dettagli con la Fiorentina, dopo aver accettato la destinazione due giorni fa, rinunciando al ritorno al . L'Inter e la Viola, in buona sostanza, faranno uno scambio di terzini sinistri, anche se non in maniera diretta.

Biraghi, ricordiamo, è un ex giocatore dell'Inter. Classe 1992, è entrato nelle giovanili nerazzurre nel 2003, prima di debuttare nel 2010 in , grazie alla gestione tecnica di Benitez. Poi tanti prestiti prima della cessione a titolo definitivo al .