Inter-Lecce 4-0: Tornado nerazzurro, poker all'esordio

Gran esordio per la squadra nerazzurra, che ha regolato il team di Liverani con le reti di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva.

Esordio da urlo per la nuova targata Antonio Conte, che travolge il tra gli applausi di uno stadio pieno e davvero euforico.

E' Brozovic a realizzare il primo goal della stagione nerazzurra, con un destro a giro che non lascia scampo Gabriel dopo 20' di dominio nerazzurro, sigillato dal raddoppio del migliore in campo, Sensi, che per nulla intimorito dal debutto alla 'Scala del Calcio', ha dispensato perle di qualità e visione di gioco, togliendosi anche la soddisfazione del primo goal in nerazzurro.

Primo goal con la maglia dell'Inter anche per l'attesissimo Romelu Lukaku: altruista, determinato e lucido nel realizzare la rete del 3-0 con un tap-in seguito a una conclusione di Lautaro, anche lui brillante ma sfortunato in zona goal. Strepitosa la rete del 4-0 realizzata da Antonio Candreva, il cui destro da distanza siderale ha fulminato Gabriel sugellando il ritorno di fiamma tra l'esterno e la tifoseria interista.

Il Lecce, accompagnato da un folto numero di sostenitori mai domi, ha vissuto la sua fase migliore nella seconda metà della ripresa, proprio dopo aver subìto due reti ravvicinate, salvo poi perdersi nella ripresa.

Ingenuo il rosso rimediato da Farias, appena entrato, che falcia da dietro Barella e sarà dunque costretto a saltare il debutto casalingo al 'Via del Mare' contro il . L'Inter è invece attesa domenica sera sul campo del .

TABELLINO

INTER-LECCE 4-0

MARCATORI: 21' Brozovic (I), 24' Sensi (I), 70' Lukaku (I), 84' Candreva (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6.5, Ranocchia 6, Skriniar 6.5; Candreva 7.5, Vecino 6 (66' Barella 6), Brozovic 7, Sensi 7.5 (73' Gagliardini), Asamoah 6.5; Lukaku 7, Lautaro 6.5 (78' Politano)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Rispoli 5.5 (72' Benzar 6), Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 5.5; Petriccione 5.5 (61' Mancosu), Tachtsidis 5.5 Majer 5; Falco 6; La Mantia 5.5 (61' Farias 4.5), Lapadula 5.5

AMMONITI: Petriccione (L), Lautaro (I), Lapadula (L)

ESPULSO: 77' Farias (L)