Biglietti per la Champions troppo costosi, Gazidis: “Adegueremo i prezzi"

Un ritorno in Champions League atteso per troppi anni, ma la voglia di rivedere il Milan sui più importanti palcoscenici smorzata da prezzi dei biglietti troppo alti.

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le scelte del club rossonero in merito al costo dei tagliandi per assistere alle sfide della massima competizione europea che si disputeranno al ‘Giuseppe Meazza’.

Moltissimi sono i tifosi che si sono lamentati e la Curva Sud e l’AIMC, nella giornata di sabato, hanno anche pubblicato un comunicato congiunto nel quale hanno parlato di ‘sgomento’ e di un listino prezzi ‘inammissibile’.

Il Milan ha recepito il messaggio fatto arrivare dal popolo rossonero ed ha risposto alle critiche con una lettera rivolta a tutti i tifosi direttamente da Ivan Gazidis.

“Cari Milanisti,

mi rivolgo a tutti voi per rispondere alle preoccupazioni che sono state sollevate in merito al prezzo dei biglietti per il nostro entusiasmante e tanto atteso ritorno in Champions League.

Prima di tutto, voglio personalmente assicurarvi che ogni decisione del team manageriale del Club viene presa esclusivamente nel totale interesse del Club stesso e, di conseguenza, di tutta la comunità rossonera.

Purtroppo stiamo ancora affrontando la difficile situazione dovuta alla pandemia e il Milan ha sofferto molto per l'assenza di pubblico allo stadio negli ultimi 18 mesi, in particolare per la mancanza dell'emozione e della straordinaria energia che i tifosi generano, ma anche per l'impatto sui ricavi e sulla posizione finanziaria del Club.

Voglio inoltre ribadire l'impegno chiave, fondamentale, che ispira tutte le nostre azioni: il nostro unico obiettivo è rendere orgogliosi i nostri sostenitori creando una squadra di successo in modo finanziariamente sostenibile. Tutti i ricavi generati dal Club vengono reinvestiti per raggiungere questo obiettivo prioritario. È indispensabile far crescere i ricavi e reinvestirli bene nel Milan: questa rimane la nostra strada per il successo. In questo scopo non possiamo che essere uniti per riportare il nostro Milan ai vertici del calcio europeo.

Ovviamente la vendita dei biglietti è una parte importante di questa equazione e durante tutta la stagione cerchiamo di trovare un equilibrio dei prezzi che ci permetta di generare le entrate necessarie, senza escludere o penalizzare alcuna parte della nostra vasta e appassionata tifoseria”.