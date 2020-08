Biglia dice addio al Milan: saluti e lacrime per l'argentino

Oltre a Bonaventura anche Biglia lascia il Milan: l'argentino è scoppiato in lacrime al momento del congedo dai compagni. Lo rivela 'Tuttosport'.

- è stata la gara degli addii in casa rossonera: Bonaventura ha salutato un San Siro deserto, lo stesso ha fatto anche Biglia che però non ha avuto l'opportunità di scendere in campo a differenza del compagno.

L'argentino è rimasto in panchina per l'intera durata dell'incontro vinto dai rossoneri: niente quindicesima presenza stagionale e congedo nel silenzio, avvenuto dopo il fischio finale negli spogliatoi.

Come riportato da 'Tuttosport', l'ex è scoppiato in lacrime al momento del saluto alla squadra, che il prossimo anno non sarà più la sua in virtù di un contratto in scadenza che non sarà rinnovato.

Per Biglia più bassi che alti nel corso dell'esperienza al Milan, iniziata nel 2017 con il trasferimento dalla che ricevette 17 milioni più 3 di bonus.