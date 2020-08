Bonaventura in lacrime al termine di Milan-Cagliari: ultimo saluto a San Siro

Jack Bonaventura chiude il match tra Milan e Cagliari in lacrime: il centrocampista si è fermato a metà campo da solo per salutare San Siro.

Un'avventura lunga sei anni per Giacomo Bonaventura, che si appresta a salutare il : il centrocampista rossonero ha terminato la sfida contro il in lacrime, consapevole di aver giocato per l'ultima volta con la maglia che lo ha accompagnato nel grande palcoscenico di San Siro.

Entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Leao, Jack Bonaventura ha chiuso gli ultimi minuti di gioco visibilmente emozionato: dopo il fischio finale si è accasciato a testa bassa da solo in mezzo al campo per dare il suo saluto a quella che per sei stagioni è stata la sua casa.

A quasi 31 anni il centrocampista italiano non rinnoverà infatti il contratto in scadenza al 31 agosto 2020: prelevato dall' nell'estate del 2014, con la maglia del Diavolo ha realizzato 35 reti e 29 assist in 183 presenze. Leader silenzioso, giocatore prezioso per qualità e duttilità: un contributo sempre importante in una fase delicata della storia rossonera: oggi il commovente saluto a una maglia che gli resterà per sempre dentro.