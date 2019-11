Biabiany riparte dalla Serie B: ufficiale la firma col Trapani

Jonathan Biabiany ricomincia dalla Serie B dopo la scadenza di contratto col Parma: contratto fino al termine della stagione con i siculi.

Dopo 10 anni, Jonathan Biabiany torna in Serie B. L'ex ala del , senza contratto dopo aver lasciato i ducali al termine della stagione scorsa, ha firmato fino a fine stagione con il Trapani.

L'ultima esperienza del francese classe 1988 nella serie cadetta è quella al Modena nella stagione 2008/09, chiusa con 8 goal in 38 presenze. Da lì oltre 200 gettoni in tra e Parma, con una parentesi alla e una allo Sparta Praga.

Lo scorso anno Biabiany ha chiuso con 18 presenze in Emilia, senza mai trovare il goal. A fine anno ha visto il contratto non rinnovato e si è ritrovato parametro zero, prima di firmare con il Trapani.

Il club siculo è attualmente all'ultimo posto in classifica con 6 punti e una sola vittoria nelle prime 11 giornate di campionato. Toccherà a Biabiany provare a risollevarlo.