Betis-Inter 1-1: Darmian risponde a Juanmi, parità a Siviglia

L'Inter esce con un pareggio dal 'Benito Villamarin' di Siviglia: succede tutto nel finale, con i goal di Juanmi e Darmian nel giro di un minuto.

Si conclude con un pareggio la terza amichevole dell'Inter in vista della ripresa agonistica di gennaio: al 'Benito Villamarin' di Siviglia finisce 1-1 contro un Betis passato in vantaggio e ripreso immediatamente in un finale piuttosto emozionante.

Pellegrini si affida a Borja Iglesias nel ruolo di prima punta, sostenuto dall'uomo con maggior tecnica dei biancoverdi, ossia Fekir. Tra i pali c'è Bravo, in difesa l'ex laziale Luiz Felipe. Inzaghi con Mkhitaryan a sostegno di Dzeko, Gagliardini mezzala con Calhanoglu in cabina di regia. In porta Handanovic, con Onana rimasto a Milano.

I ritmi sono piuttosto blandi, con le squadre in perenne fase di studio e senza affondare il colpo decisivo. Barella insacca ma a gioco fermo, complice un fuorigioco dell'autore dell'assist, Gosens. Handanovic deve intervenire sulla botta dalla distanza di Victor Ruiz, non tale da impensiere il portiere sloveno. I nerazzurri crescono alla distanza e si congedano dalla prima frazione con il destro secco dal limite di Calhanoglu: Bravo fa buona guardia.

Andalusi col pallino della manovra in mano, ma le occasioni migliori sono quelle create dagli ospiti: Mkhitaryan va vicinissimo al vantaggio, Bravo glielo nega con un bel riflesso. All'ora di gioco ecco i primi cambi di Inzaghi: dentro Dimarco, Darmian e Asllani, fuori Gosens, Bellanova e Gagliardini.

Handanovic deve distendersi sulla punizione di Miranda, poco prima di lasciare il posto a Brazao. In campo anche Carboni al posto di Calhanoglu, ma a trovare il goal sono i padroni di casa con Juanmi all'84': Joaquin punta Acerbi e crossa dalla destra, Darmian troppo morbido in marcatura sul colpo di testa avversario. L'ex Torino si fa perdonare dopo appena un minuto: azione avviata da Dimarco che fa correre Mkhitaryan, lesto nel premiare l'inserimento di Darmian che al volo sigla il definitivo 1-1.