Bessa lascia l'Italia: ha firmato con l'Ittihad Kalba

Svincolato dopo gli ultimi anni con il Verona, il giocatore italo-brasiliano giocherà negli Emirati con la maglia del club giallonero.

Daniel Bessa ha scelto una squadra degli Emirati Arabi per proseguire la sua carriera. Il 29enne, reduce dall'esperienza al Verona, ha infatti firmato con l'Ittihad di Kalba, con cui militerà dalla prossima annata al via il prossimo autunno.

Svincolato dopo la conclusione del contratto con il Verona, Bessa ha firmato con l'Ittihad Kalba fino al 2024: "Sono molto felice di aver firmato per l'Ittihad Kalba FC per i prossimi 2 anni! Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e di fare del mio meglio per portare il successo al mio nuovo club".

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Bessa è nato in Brasile ma ha fatto parte delle giovanili azzurre, senza però mai sfondare: la formazione meneghina lo ha lasciato partite in prestito per diverse stagioni prima di essere ceduto al Bologna. Dai rossoblù al Como, fino alla svolta Verona.

In Veneto è riuscito ad essere protagonista in Serie B mettendo insieme otto reti nell'annata 2016/2017, decisive per la promozione nella massima serie, in cui ha militato anche con il Genoa, prima di tornare al Verona e trovare spazio nelle ultime due stagioni.

Per anni si è parlato di lui per le grandi giocate alternate a pause, un crack che non è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità durante la carriera. Il campionato emiratino sarà il quinto della sua carriera dopo il Brasile, il Portogallo, l'Olanda e naturalmente l'Italia.

L'Ittihad di Kalba proverà a farsi spazio tra i giganti del campionato emiratino, dominato costantemente da club come l'Al-Ain e l'Al-Ahli. Zero titoli invece per i gialloneri, che all'attivo hanno solamente campionati di seconda serie portati a casa: 14.