Il Besiktas scarica Ljajic: l'attaccante serbo messo fuori rosa, è rottura totale

È rottura tra il Besiktas e Adem Ljajic: l'attaccante serbo non ha accettato una nuova destinazione e il club turco ha deciso di metterlo fuori rosa.

Colpo di scena in casa Besiktas. L'avventura di Adem Ljajic nel club campione di Turchia sembra essere giunta ai titoli di coda. La società di Istanbul ha comunicato la decisione di mettere fuori rosa l'attaccante serbo ex - tra le altre - di Torino e Fiorentina.

Una scelta arrivata dopo i colloqui delle scorsi settimana: il Besiktas ha proposto a più riprese a Ljajic di trovarsi un nuovo club in cui proseguire la sua carriera. Un'idea che non è affatto piaciuta al classe 1991, che ha ribadito di voler continuare l'esperienza in bianconero.

Ljajic ha confermato alla dirigenza di voler restare, una presa di posizione che non ha trovato riscontri positivi nei piani alti del club. Il Besiktas ha deciso di mettere fuori squadra il 29enne, che a partire dai prossimi giorni si allenerà a parte.

Lo stipendio da 3,7 milioni di euro a stagione sta spingendo il Besiktas a forzare la cessione di Ljajic. Il serbo ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e il club turco vorrebbe accumulare un tesoretto con la sua cessione da reinvestire per rinforzare il centrocampo.

Arrivato nel 2018 dal Torino per 6,5 milioni di euro, dopo un ottimo impatto con 9 goal e 12 assist in 27 partite nel suo primo anno, Ljajic non è riuscito a ripetersi nelle due stagioni successive con 5 goal e 6 assist nell'annata 2019/2020 e 2 goal e 4 assist nella passata stagione.

A peggiorare la situazione il rapporto non certamente idilliaco con il tecnico Sergen Yalcin: Adem Ljajic è stato escluso per un per il suo comportamento, prima di essere reintegrato.

Oggi la decisione di escluderlo nuovamente, annunciata attraverso un cominicato ufficiale.

"Uno dei nostri calciatori, Adem Ljajic, continuerà a lavorare separatamente rispetto alla nostra squadra, in linea con la valutazione del nostro team tecnico".

Con l'arrivo di Alex Teixeira, svincolato dopo l'esperienza allo Jiangsu Suning, il Besiktas ha un'altra opzione sulla trequarti. Una scelta tecnica ed economica presa dal club, che ha deciso di salutare Ljajic dopo tre anni insieme: il serbo non fa più parte del progetto bianconero.