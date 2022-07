Il Toronto FC perde la finale, Bernardeschi incanta: assist di trivela

I Vancouver Whitecaps vincono la Coppa di Canada ai rigori, lo show di Bernadeschi non basta. Insigne sostituito a fine secondo tempo.

Prima delusione in Canada per Bernardeschi, Insigne e Criscito. Il Toronto FC ha infatti perso la Canadian Championship, la Coppa di Canada, in finale contro i Vancouver Whitecaps. Il torneo, che vede dieci squadre partecipanti, si disputa tra maggio e luglio: in finale il trio italiano è stato sconfitto ai rigori.

Nonostante il k.o, i fans del Toronto FC hanno avuto modo di applaudire Bernardeschi, fin qui assoluto idolo tra i tre italiani sbarcati in Canada in queste settimane. Per l'ex Juventus, ultimo arrivato dopo Criscito e Insigne, un assist divenuto già simbolo, virale sui social.

Non una prima volta per Bernardeschi, che nella scorsa stagione aveva già mostrato tale abilità in Champions League contro il Malmo, servendo Kean dalla stessa mattonella col mancino, permettendo al compagno d'attacco di trovare il goal.

Al minuto 75, infatti, Bernardeschi ha servito con una trivela di esterno sinistro il compagno Lukas MacNaughton a centro area, abile a colpire di testa per pareggiare il goal dei Vancouver di Brian White. Il match si è dunque deciso ai rigori, con l'ex bianconero e Criscito in goal: ad essere decisivo l'errore di Osorio, con i Whitecaps a mettere dentro cinque penalty su cinque.

Insigne, non al top, è stato invece sostituito al minuto 88, con Perruzza in campo per la parte finale di gara e gli eventuali rigori. Una sostituzione che ha portato i tifosi a contestare Bob Bradley sui social dopo la sconfitta nella Coppa di Canada che il Toronto ha perso per la seconda annata consecutiva.

Per dimenticare e provare a dare continuità al successo contro Charlotte, il Toronto scenderà in campo nella notte tra sabato e domenica alle ore 2, contro i New England Revolutions.

I playoff distano sei punti, non impossibili, ma comunque complicati: con i nuovi arrivati italiani il Toronto non dovrà più sbagliare, così da provare ad entrare tra le squadre che si giocheranno il successo del torneo MLS, nuovamente sotto i riflettori.